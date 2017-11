Google Pixel 2 XL afflitto da alcune problematiche ai bordi del display

Si torna a parlare di nuove problematiche inerenti il Pixel 2 XL di Google. Stando a quanto dichiarato da alcuni utenti in Rete, il nuovo top di gamma dell'azienda di Mountain View, sembrerebbe afflitto da alcune difficoltà di interazione con i bordi del display. In questo caso, a differenza di quanto avvenuto con la problematica del burn-in di alcune unità, a cui Google ha già apportato delle correzioni con un aggiornamento lato software, il Pixel 2 XL incriminato avrebbe un comportamento anomalo del pannello touchscreen o del software che lo gestisce nella parte del bordo laterale.

L'utente che ha notato per primo l'anomalia ha realizzato anche un video mostrando la difficoltà di interazione che si ha in prossimità del bordo laterale dello smartphone con le dita. In tal caso sappiamo come Google abbia implementato proprio sui bordi laterali il riconoscimento dei tocchi involontari magari quando l'utente impugna lo smartphone per portarlo in tasca e non per interagire con lo stesso. In questo caso però tale sistema sembra non permettere nemmeno l'interazione da parte dell'utente nel normale utilizzo del device.

Google ha già risposto all'utente in questione dichiarando di esserne già a conoscenza e a lavoro per rilasciare un aggiornamento correttivo a tale problematica. La risposta del Community Manager di Google, comparsa sul forum di supporto ufficiale dell'azienda, ribadisce proprio questo:

Ciao a tutti, grazie per i report e a coloro che hanno inviato informazioni aggiuntive. Il team ha svolto un’indagine in merito e il problema verrà risolto con un futuro aggiornamento OTA. Saluti.

In redazione abbiamo provato sul nostro sample e possiamo dichiarare, che almeno al momento, nella nostra unità non sembrano esserci i problemi esternati dagli utenti in Rete. Speriamo che tali anomalie risultino sporadiche e vengano velocemente corrette dall'azienda di Mountain View in modo tale da permettere agli utenti di utilizzare il proprio device nella sua totale potenzialità.