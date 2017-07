Google Pixel 2: schermo sempre attivo e Assistant avviato strizzando il telefono?

Dopo la diffusione delle prime immagini dei nuovi Google Pixel 2, nuove indiscrezioni emergono riguardo alcune delle funzionalità che questi supporteranno al loro esordio: da un lato lo schermo, che dovrebbe essere simile a quello dei dispositivi Galaxy, e dall'altro invece le funzionalità del corpo "strizzabile".

I Pixel 2, che dovrebbero sfruttare un pannello di tipo AMOLED prodotto da LG, dovrebbero essere dotati di una modalità simile a quella dei dispositivi Samsung per mostrare costantemente informazioni sullo schermo. In questo modo si sfrutterebbe la capacità degli schermi AMOLED di accendere i singoli pixel, mantenendo i consumi entro livelli ridotti. Al momento è già presente la modalità Ambient Display, che si attiva però soltanto quando il dispositivo viene preso in mano; la nuova interfaccia dovrebbe invece far sì che le informazioni siano sempre visibili.

Tra le funzionalità software aggiuntive si segnala anche la presenza di modalità di gestione del colore aggiuntive, che dovrebbero portare a poter selezionare differenti profili come sRGB o "colori vividi". Questo tipo di impostazione è già presente da tempo sui dispositivi con ROM derivate da quelle sviluppate da MediaTek, sebbene in questo caso si tratti spesso di modi per correggere parzialmente le prestazioni degli schermi impiegati sui prodotti economici.

Secondo quanto riferito da XDA, inoltre, il corpo "strizzabile" dello smartphone dovrebbe permettere di avviare Assistant indipendentemente dall'accensione dello schermo del telefono, nonché di silenziare la suoneria delle chiamate in arrivo.

È inoltre previsto un ritorno a tinte più scure per il tema di sistema, dopo l'esordio di un tema particolarmente chiaro nella Developer Preview 3 di Android O.

L'esordio della nuova generazione di Google Pixel è previsto per i prossimi mesi, seppur non si abbiano ancora informazioni precise riguardo la data della presentazione al pubblico e non si abbia alcuna conferma circa la veridicità di quanto viene diffuso attualmente.