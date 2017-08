Google Pixel 2: prime foto, come sempre di qualità pessima

Parlando personalmente e non a nome di Hardware Upgrade mi sono sempre chiesto perché le foto "rubate" di qualsiasi dispositivo in anticipo sulle presentazioni ufficiali siano sempre di qualità pessima. Sarà per non poter risalire in qualche modo alla fonte (anche se spesso sono le aziende a mettere in giro le foto, per creare "hype")? Sarà perché il destino ha dotato queste persone di un ottimo fiuto per gli scoop, ma di un gusto orrendo per le foto? Con le fotocamere attuali e soprattutto con gli smartphone, è virtualmente impossibile fare foto così brutte:

Tornando seri (non che prima non lo fossi...), GSMArena ha pubblicato queste due foto, inviate da una persona tenuta sotto anonimato, che possono dirci qualcosa del nuovo Google Pixel 2, ancora in versione non definitiva. Quel poco che se ne deduce è che la fotocamera posteriore è a singolo modulo, affiancata però da un dual LED flash. Chi ha analizzato le foto a risoluzione maggiore afferma di non aver visto o intuito la presenza di jack per le cuffie, cosa che confermerebbe le voci che già girano da tempo intorno a questo terminale.

Le cornici, almeno quella in basso vicino a dove si posiziona di solito il pollice, è davvero molto spessa, ma giustifica le dimensioni per l'integrazione di un doppio speaker. Il retro, oltre alla già citata fotocamera, riporta alcune etichette che ne testimoniano più che altro la natura di terminale di test, lasciando scoperto anche il sensore di impronte digitali. Per ora non si sa altro, motivo per cui vi terremo informati su eventuali sviluppi. Confidando magari in foto migliori...