Google Pixel 2: in arrivo con un nuovo launcher, la modalità ritratto sulla fotocamera e molto altro

I Google Pixel 2 sono pronti ad essere ufficializzati il prossimo 4 ottobre durante uno specifico evento da Mountain View. In questo caso siamo riusciti già a vedere l'aspetto che con ogni probabilità possederanno i nuovi smartphone "Made in Google" e soprattutto quali saranno le loro specifiche tecniche. Oggi però giungono novità in seno alle funzionalità che proprio mamma Google potrebbe aggiungere sia riguardanti le modalità di scatto delle fotografie sia per quanto concerne novità di utilizzo finale.

In questo caso secondo quanto riportato da una serie di tweet di Artem Russakovskii di AndroidPolice, i nuovi smartphone di Google dovrebbero proporre novità per quanto concerne il launcher con il quale Android Oreo lavorerà e che potrebbero possedere un design nuovo esteticamente con nuove funzionalità. In questo caso sarà presente una nuova barra delle ricerche che potrebbe apparire anche sotto la dock subito prima della NavBar. Non solo perché ci potrebbe essere anche una nuova modalità ritratto con cui sarà possibile per l'utente scattare un'immagine ottenendo una sfocatura dello sfondo rispetto al soggetto inquadrato. Una cosa chiaramente già vista in altri smartphone e soprattutto con altri produttori ma anche con Google che qui però dovrebbe aver implementato meglio soprattutto per l'assenza di una Dual Camera.

Interessante anche il riconoscimento continuo delle canzoni. In particolare lo smartphone permetterà di riconoscere un eventuale musica di sottofondo che verrà automaticamente visualizzata nella lockscreen. Una cosa utile visto che spesso gli utenti ricercano tramite applicazioni musiche preferite, in questo modo non dovranno più manualmente realizzare la ricerca che verrà effettuata da Google. Ci si chiede chiaramente quale sarà l'impatto di ciò sulla batteria anche se in tal caso la feature dovrebbe andare di pari passo con l'integrazione di Google già presente. Oltre a questo poi le informazioni si indirizzano al richiamo di Google Assistant che potrebbe avvenire nei futuri Pixel 2 schiacciando i lati dello smartphone proprio come avviene con l'HTC U11.

I nuovi Google Pixel 2 dovrebbero poi possedere una scheda tecnica importante con display da 4.97" in risoluzione Full HD per la versione più piccola e da 6" in risoluzione Quad HD a 18:9 per la versione XL. Per entrambi lo Snapdragon 835 e 4GB di RAM mentre lo storage interno varierà con 64GB e 128GB rispettivamente per Pixel 2 e Pixel 2 XL. Sul comparto fotografico invece non ci saranno differenze tra i due modelli ma soprattutto Google ha deciso di andare contro corrente e di proporre uno smartphone con un solo sensore da 12MP che di certo dovrà risultare quanto mai portentoso visti gli sviluppi degli altri con la doppia fotocamera. Anteriormente invece un sensore da 8MP per selfie e video chiamate di qualità. Oltre poi alla certificazione IP68 saranno presenti batterie rispettivamente da 2.770 mAh per la versione piccola del Pixel 2 e di 3.440 mAh per quella da XL. Prezzi importanti con addirittura il modello top di gamma del Pixel 2 XL che potrebbe raggiungere i 1.059€ nella versione da 128GB