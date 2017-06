Google Pixel 2: ecco un'immagine che svela il design del nuovo smartphone in arrivo

Il nuovo Google Pixel di seconda generazione dovrebbe possedere un display completamente "borderless" ossia a tutto schermo seguendo la moda del momento che vuole pannelli con cornici sempre più ridotte a tutto vantaggio della produttività da parte degli utenti che possono quindi sfruttare meglio il display del dispositivo per le quotidiane operazioni. In questo caso sul nuovo Google Pixel 2 da tempo si vocifera il passaggio ad un display di questo tipo e l'immagine apparsa nelle ultime ore in rete non fa che confermare proprio questa situazione.

L'aspetto del nuovo Google Pixel 2 potrebbe non discostarsi troppo da quanto visto con la generazione attuale. Di certo quello che non passa inosservato è la presenza del pannello anteriore con cornici ridotte all'osso sulla falsa riga del nuovo Galaxy S8 e S8+ di Samsung ma anche del nuovo LG G6. Per quanto riguarda invece la parte posteriore del device, l'immagine vede il posizionamento di una parte in vetro superiormente, proprio come quella già presente nell'attuale Google Pixel, e un doppio sensore multimediale da 16 MP che dovrebbe permette scatti di ulteriore qualità.

A livello tecnico invece, il nuovo Google Pixel 2, potrebbe presentarsi con il nuovo Snapdragon 836, un chip che Qualcomm sarebbe pronta a presentare per questo 2017 e che dunque Google potrebbe sfruttare in esclusiva per il suo nuovo top di gamma. Per il resto lo smartphone dovrebbe possedere 4GB di RAM e 128GB di storage interno e la presenza chiaramente del nuovo Android 8.0 di cui ancora Google nasconde il nome.

Lo smartphone dovrebbe, come ogni anno, essere presentato durante il prossimo autunno sperando in questo caso che l'azienda di Mountain View decida di commercializzarlo anche in Europa, Italia compresa, e non di limitarlo solo al territorio americano e poche altri stati come avvenuto per l'attuale Pixel.