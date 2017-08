Google Pixel 2 a ottobre con Snapdragon 836

La nuova famiglia Google Pixel 2 arriverà il prossimo 5 ottobre, secondo il celebre Evan Blass - in arte @evleaks. L'affidabile leaker ha annunciato la data in un recente post su Twitter, in cui ha anche scritto che i due smartphone integreranno il processore Qualcomm Snapdragon 836, evoluzione dell'attuale Snapdragon 835 presente su parecchi top di gamma.

Google's second-generation Pixel handsets, powered by Snapdragon 836 SoC's, will be unveiled on October 5th. — Evan Blass (@evleaks) 24 agosto 2017

I Google Pixel di seconda generazione verranno prodotti, secondo le voci più recenti, da HTC e LG. I taiwanesi si occuperanno del modello più piccolo, mentre i coreani del più grande. I due smartphone punteranno a migliorare quanto di buono hanno introdotto i predecessori sul mercato, smartphone che ad oggi rimangono fra le punte di riferimento dell'intera categoria.

Questo grazie alle ottime fotocamere integrate, alla scocca di natura premium e, naturalmente, alla presenza di una versione di Android pura ed estremamente ottimizzata. Sugli smartphone, inoltre, è presente solo il logo di Google, e mancano quelli delle società a cui è stata delegata la produzione materiale. Una delle pecche? Non sono mai stati lanciati in Italia.

Ad oggi è impossibile acquistare uno dei due Google Pixel o Google Pixel XL sullo store ufficiale italiano, con la famiglia Nexus che non ha avuto nessun successore sul nostro mercato. Per quanto riguarda i nuovi modelli non c'è ancora nulla di ufficiale, tuttavia si pensa che arriveranno con cornici ridotte sulla parte frontale e una scocca posteriore simile agli attuali modelli.

Non mancherà pertanto il curioso inserto in vetro posteriore, oltre ai dettagli emersi oggi per mano di Evan Blass. Ma bisogna aspettare il 5 ottobre per avere una conferma, sempre se i rumor verranno confermati ufficialmente dalla compagnia. Quello che è certo è che ci sarà sin dal primo avvio Android 8.0 Oreo, l'ultima versione annunciata del robottino verde.