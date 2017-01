Google permette di salvare le ricerche anche quando la connessione è offline

L'utilizzo di uno smartphone è senza dubbio collegato all'avere una connessione ad internet tale da permettere all'utente di realizzare ogni tipo di attività come ad esempio anche la più banale ricerca sul web. Sulle ricerche sappiamo bene come Google la faccia da padrona e come nel corso degli anni abbia raggiunto un elevatissimo livello di soddisfazione proprio in tale campo. Chiunque, infatti, può effettuare una ricerca sul Web utilizzando proprio Google come motore di ricerca chiaramente solo in condizioni di connessione internet attiva. Tutto questo però è pronto a cambiare proprio grazie al colosso di Mountain View, il quale, sta realizzando un aggiornamento alla propria applicazione su Android tale da permettere di salvare le ricerche anche in caso di mancanza della connessione.

Come spiega Google stessa, ogni qualvolta che un determinato utente effettuerà la ricerca tramite l'applicazione, anche durante un periodo di mancanza della rete e quindi in uno stato di totale "offline", quest'ultima automaticamente salverà i risultati della ricerca e li mostrerà attivamente non appena la connessione verrà ristabilita. Google, dunque, lavorerà praticamente dietro le quinte in modo tale da capire quando lo smartphone è offline e dunque quando salvare i risultati per poi riprodurli a posteriori.

Se sei un pendolare leggere la notizia con una rete scarsa, un contadino che consulta i prezzi del raccolto con nessuna rete disponibile nei campi, o semplicemente si entra in una galleria alla guida, non tutto viene perduto se la ricerca viene interrotta da una cattiva connessione. Ora sulla applicazione Google per Android anche se la ricerca non riesce, Google consegnerà i risultati non appena torna disponibile una connessione dati, in modo da poter continuare a cercare con un solo tocco.

Una feature decisamente interessante e che di certo non potrà che far comodo magari durante un viaggio in cui si è senza connessione internet per qualche periodo ma si ha la necessità comunque di "segnare" alcune ricerche sul web. Google permetterà dunque di risolvere il problema, oltretutto senza alcun consumo extra della batteria, almeno secondo quanto riferito proprio dall'azienda americana.