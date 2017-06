Google Now: in arrivo una nuova grafica con sfondo trasparente. Ecco le immagini

Google Now potrebbe cambiare la propria grafica a breve. E' quanto emerge da alcuni screenshot effettuati da utenti che improvvisamente si sono ritrovati la nuova interfaccia grafica di Google Now nei propri smartphone. Non si sa bene se la stessa realmente verrà rilasciata in futuro o se l'apparizione per alcune "eletti" sia frutto di un errore da Mountain View. Di fatto la nuova grafica di Google Now a prima vista sembra più bella e soprattutto accattivante grazie alla trasparenza totale delle schede che dunque lasciano intravedere lo sfondo mantenendo però tutte le informazioni utili.

Google Now, che come sappiamo permette di aiutare gli utenti ad ottenere in modo semplice ed immediato tutte le informazioni in merito alle notizie del giorno ma anche ai viaggi in programma o magari anche agli appuntamenti in calendario, non è mai stata realmente aggiornata lato grafico dalla sua prima apparizione e questo potrebbe appunto significare proprio un cambiamento in arrivo imminente.

Come detto il nuovo aspetto grafico di Google Now risulta simile a quello attuale se non per la presenza di una completa trasparenza con un tono leggermente più scuro rispetto a quello normale della Home. In tal caso i cambiamenti riguardano anche la nuova scritta "Search in Google" al posto del classico logo dell'azienda di Mountain View che possiede ora anche un pulsante per passare alla sezione "upcoming" con i vari appuntamenti e informazioni personali.

E' palese, come detto, che tale interfaccia sia un test effettuato da Google per apportare modifiche al proprio Google Now. Non si sa se sarà realmente rilasciato a tutti gli utenti nel corso delle prossime settimane o se invece, come spesso capita a Mountain View, verrà abortito per dare spazio magari ad una ulteriore interfaccia diversa da quella degli screenshot.