Google Maps mostra la disponibilità di parcheggi a destinazione

Lo scopo di Google Maps non è solo di portare il suo utente a destinazione, ma più precisamente di offrirgli tutti i consigli necessari per raggiungere la meta con il minor numero di frustrazioni durante il tragitto. Ad oggi permette ad esempio di verificare il traffico nel percorso prima ancora di immettersi sulla strada, e ben presto arriverà una nuova funzionalità per informare l'utente della disponibilità dei parcheggi nei dintorni della località d'arrivo.

Ad aver avvistato la funzionalità è stato l'attento Android Police, che cita alcuni utenti che hanno visto attivarsi la funzione all'interno della versione beta di Google Maps v9.44 per il sistema operativo del robottino verde. Il funzionamento è immediato. Quando si imposta una destinazione comparirà un indicatore per la disponibilità di parcheggio a fianco delle tempistiche stimate per l'arrivo: una P circondata da un cerchio di diverso colore con le scritte "Easy", "Medium" o "Limited".

Durante il percorso è poi possibile ottenere informazioni più dettagliate sulla situazione dei parcheggi nella destinazione, come ad esempio: "Parcheggiare non è solitamente semplice nei dintorni di questa destinazione", e in quel caso forse è meglio spostarsi con i mezzi pubblici. Sottolineiamo tuttavia che la funzione non monitora in tempo reale la disponibilità di parcheggi nelle varie zone, ma offre una panoramica della situazione generica in un dato luogo.

Secondo la fonte, inoltre, le informazioni vengono attualmente riportate solo per i luoghi pubblici come centri commerciali o aeroporti, e non è chiaro quando la funzionalità verrà espansa e distribuita anche nella versione finale dell'applicazione. Al momento l'unico modo per provarla è scaricare da APK Mirror l'ultima versione beta di Google Maps (v9.44) e fare un viaggio negli Stati Uniti, visto che attualmente pare che in Italia l'opzione dei parcheggi non sia ancora attiva.