Google Maps, ecco la condivisione della posizione durante il viaggio

Il team di sviluppo di Google Maps ha annunciato una nuova feature che consentirà a tutti gli utenti di tutto il mondo di condividere la posizione con amici e parenti. L'app di Big G non è la prima a fornire questa funzionalità: fra i concorrenti la offrono anche Facebook e Swarm, di Foursquare, ma anche Uber e Lyft fra i servizi di ride sharing. Google Maps consentirà inoltre di impostare un utente in particolare con cui condividere la posizione nel lungo periodo.

La condivisione della posizione è da tempo disponibile su parecchie app di messaggistica, ma su un'app per la navigazione satellitare assume altri connotati. Google Maps è l'app con cui ci spostiamo, e se vogliamo indicare il progresso del nostro percorso ad un amico è l'app con cui farlo in maniera più naturale. Per condividere la posizione basta premere sul puntino azzurro che ci indica sulla mappa o accedere al menu contestuale nella parte inferiore della schermata.

Una volta selezionata la voce per la condivisione della posizione possiamo decidere con chi condividerla fra uno o più dei nostri amici o contatti presenti sullo smartphone. La condivisione della posizione avrà inoltre una durata: minuti, ore, mesi o addirittura per sempre. Se il nostro contatto non ha Google Maps possiamo inviare la nostra posizione attraverso un link anche via SMS, ma ovviamente vi consigliamo di usare la feature con la massima attenzione.

Non ci vuole molto perché il link relativo alla condivisione della vostra posizione finisca in qualche luogo pubblico online, quindi condividetelo solo se strettamente necessario e solo ad utenti estremamente fidati. È stato proprio per l'uso poco accorto della funzionalità Nearby Friends che Facebook ha dovuto eliminare la modalità di condivisione più precisa (come quella che offre Google Maps) dal proprio servizio, lasciando solo una posizione approssimativa di ogni utente.

Per evitare il problema Google Maps offre un accesso più pratico alla funzionalità e un sistema di promemoria che ricorda a cadenze regolari se la feature è attiva, in modo che in caso di dimenticanze potrà essere disabilitata dallo stesso utente. Google ha inoltre comunicato al CORA (Community Overcoming Relationship Abuse) la presenza della funzionalità e ha un team dedicato pubblico che collabora con l'associazione per evitare spiacevoli abusi dell'app mobile.

La condivisione della propria posizione è attualmente in fase di roll-out su Google Maps per iOS, Android e per gli utenti desktop. Se non l'avete ancora ricevuta non preoccupatevi, perché non siete i soli. La distribuzione della feature potrebbe infatti concludersi fra qualche giorno o addirittura fra qualche settimana a partire da oggi.