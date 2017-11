Google Lens in distribuzione su Pixel e Pixel 2: la fotocamera riconosce gli oggetti

Durante lo scorso mese di maggio Google ha annunciato Google Lens, una feature che attraverso l'uso di machine learning e algoritmi di riconoscimento delle immagini può identificare oggetti del mondo reale e analizzare scene complesse. La funzionalità è adesso in fase di roll-out sui terminali della famiglia Pixel e a riportarlo sono gli stessi utenti che l'hanno ricevuta. Manca attualmente una nota ufficiale della compagnia, che comunque dovrebbe arrivare a breve.



Fonte: Reddit

Prima della distribuzione al pubblico la funzionalità era disponibile solo attraverso procedure attuabili su smartphone con permessi di root sbloccati. Solo in questi giorni sono arrivati i primi report circa l'arrivo "naturale" su Pixel e Pixel 2 americani, con l'unica clausola richiesta che è - al solito - l'installazione degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo e dell'Assistente Google. Per attivare Google Lens bisogna accedere ovviamente all'Assistente.

Quando l'opzione è attivata sul proprio terminale compare un nuovo tasto nella pagina principale dell'Assistente, nello specifico nell'angolo in basso a destra. L'icona consentirà di accedere alla vista della Fotocamera, inquadrare l'oggetto e sperare nell'efficacia degli algoritmi di riconoscimento delle immagini. La funzione dovrebbe arrivare a breve anche su Google Foto, mentre non è ancora stata fatta menzione a riguardo di un possibile arrivo anche in altri mercati, fra cui l'Italia.

Le capacità di Google Lens miglioreranno nel tempo, man mano che gli utenti inizieranno e continueranno ad utilizzarlo. Questo grazie alle tecniche avanzate di machine learning adottate da Google sul servizio, che consentiranno al sistema di riconoscere un numero sempre superiore di oggetti e situazioni del mondo reale. Ad oggi gli utenti possono puntare il proprio smartphone verso mappe, oggetti, immagini e logo per ottenere informazioni in merito.

Secondo quanto scrive Android Authority, Lens può offrire anche informazioni relative ad immagini salvate sul dispositivo e screenshot. È da notare che nei primi periodi il roll-out potrebbe prevedere solo ed esclusivamente i dispositivi della famiglia Pixel, mentre tutti gli altri che hanno già attivo Google Assistant (in Italia è arrivato da poco, puoi vederlo qui in azione) potrebbero attendere più di quanto sperato.