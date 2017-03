Google lancia la sezione Free app of the Week su Android: ecco la prima app gratis

Proprio come avviene ormai da tempo su iOS, anche Google Play Store vuole fidelizzare i propri utenti con promozioni che li invitano a scaricare contenuti dai canali ufficiali. Google ha lanciato una nuova sezione sul suo store di app per Android chiamata Free app of the Week nella quale offrirà gratuitamente un'app che solitamente sullo store è proposta a pagamento. Non è possibile conoscere in anticipo la categoria dell'app, visto che si tratta di una sorpresa fino al rilascio.

Su iOS vengono proposti sia giochi che app di tutti i tipi e supponiamo che anche su Android sarà così. La prima app gratuita della promozione di Google è Card Wars: Adventure Game, di Cartoon Network che in Italia si trova tradizionalmente a 3,29€, ma per questa settimana grazie alla nuova promozione sarà scaricabile senza alcun costo. Si tratta di un giochino casual indirizzato ai più piccoli localizzato anche in Italiano. Niente di che, ma le prossime settimane potrebbe andar meglio.

La nuova sezione è apparsa su Google Play Store in lingua inglese ed è stata riportata originariamente dal sito Android Police: si trova sulla pagina principale App dello store virtuale, in cui basta scorrere verso il basso sia sul desktop che via app mobile per trovarla. Sui nostri dispositivi collegati allo store italiano non siamo riusciti a trovarla, tuttavia indirizzando il browser verso la pagina dell'app sullo store abbiamo potuto scaricarla gratuitamente senza problemi.

L'offerta scade dopo 5 giorni dal lancio sullo store ed è probabile che verrà poi sostituita da un'altra app che verrà proposta gratuitamente. Nel caso ne valesse la pena e se l'app sarà davvero invitante non mancheremo di riportarlo sulle nostre pagine in modo da farvi risparmiare qualche euro sull'acquisto delle app per il vostro smartphone Android.