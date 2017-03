Google conferma nuovi smartphone Pixel, ma non saranno economici

I Google Pixel sono stati annunciati da tempo, ma in Italia nemmeno l'ombra. Sono i nuovi Pure Google, in sostituzione dei modelli della famiglia Nexus, caratterizzati da materiali di qualità e un prezzo di listino non troppo abbordabile. Sono in tutto e per tutto dei top di gamma, con soluzioni raffinate per la fotocamera, hardware di primo livello e materiali ricercati. Ma il punto forte dei dispositivi è l'installazione "stock" di Android, così come l'ha pensato mamma Google.

Rick Osterloh è stato interpellato da AndroidPIT nel corso di un'intervista e il Senior Vice President of Hardware in Google ha rivelato alcune succulente, ma non sorprendenti, informazioni: "C'è un ritmo annuale nell'industria degli smartphone", le sue parole. "Quindi, potete contare sul fatto che noi lo seguiremo". I Google Pixel avranno pertanto un successore, anche se al momento è difficile prevedere le scelte che compierà Big G per i nuovi modelli sulla scia dei risultati degli attuali.

Il responsabile hardware di Google non ha offerto né informazioni sulle caratteristiche, né un periodo preciso per il lancio dei nuovi modello: "Produrremo certamente un successore quest'anno, anche se non vi rivelerò in questa occasione quando sarà rilasciato al pubblico". Insomma un nuovo modello di Google Pixel fa parte del ruolino di marcia della compagnia e arriverà entro la fine dell'anno. A differenza dei Nexus, inoltre, la responsabilità commerciale dei Pixel è esclusivamente di Google.

Sebbene gli ultimi smartphone siano stati prodotti fisicamente da HTC, i Pixel non mostrano nella scocca altri loghi all'infuori della G di Google. La compagnia di Mountain View ha responsabilità diretta sia sull'hardware che sul software, caratteristica che vuole mantenere su modelli di fascia alta. I nuovi smartphone Pixel seguiranno, pertanto, quanto scelto con le attuali versioni e quindi avranno un prezzo di listino paragonabile a quello di iPhone o ai Galaxy S di Samsung.

"La famiglia Pixel rimane premium", sono state le poche ma eloquenti parole di Osterloh ai microfoni di AndroidPIT. Insindacabile la qualità dei prodotti, ma Google deve migliorare molto le filiere di produzione del dispositivo. I nuovi Pixel non sono ancora disponibili in molti mercati centrali e, anche quando prevista localmente, la disponibilità non è moltissima. Insomma, si spera che per quest'anno la situazione migliori sia negli States, che soprattutto negli altri mercati.