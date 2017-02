Google cambia nuovamente l'app dei messaggi. Ecco la nuova ''Messaggi Android''

Google ha deciso di rinominare la propria applicazione Messenger per la lettura e la scrittura di messaggi. La nuova app si chiamerà semplicemente "Messaggi Android" ed è già stata rilasciata nel Play Store per tutti gli smartphone con sistema operativo Android. Google ha dunque deciso di porre fine alla confusione della vecchia Messenger che da tempo rimaneva in contrasto con quella di Facebook.

Cambiamenti non solo per quanto concerne il nome ma anche per altri aspetti. Sì perché la nuova versione 2.1.161 permetterà di avere un accesso semplificato alle funzionalità avanzate predisposte dagli operatori oltre alla risoluzione di errori e miglioramenti all'intera piattaforma.

Un cambiamento che permette all'azienda di Mountain View di proporre la propria applicazione non solo per il semplice invio e ricezione degli SMS ma anche per permettere agli utenti un utilizzo più avanzato con contenuti multimediali. Molti produttori hanno già siglato accordi con Google per inserire nei propri smartphone in modo predefinito l'applicazione preferendola rispetto a lavorare ad un proprio sistema di messaggistica interno.

La nuova applicazione di Messaggi Android è disponibile anche per tutti gli smartwatch con sistema operativo Android Wear e permetterà agli utenti di visualizzare per intero tutti i messaggi ricevuti anche con contenuti multimediali. Interessante anche il possibile utilizzo che la nuova app potrebbe avere per l'invio di codici QR, o carte di imbarco per voli o molto altro ancora. L'applicazione è completamente gratuita e può essere scaricata direttamente nel Play Store di Google.