Google Assistant in italiano, eccolo in anteprima a due settimane dal lancio [VIDEO]

In questo video Nino mostra alcune delle caratteristiche del nuovo assistente vocale di Google, servendosi del Google Pixel 2 XL che in questi giorni sta provando per prepararne la recensione. Google Assistant in Italiano arriverà per tutti dal prossimo 15 novembre e sarà compatibile con i terminali Android con almeno la versione Marshmallow.

Ricordiamo come Google Assistant abbia consentito a Big G di fare un nuovo passo in avanti nel mondo della tecnologia da utilizzare nel quotidiano. Se infatti pensate che questa novità riguardi soltanto gli smartphone, vi sbagliate, perché si tratta di un assistente vocale trasversale che agevola nelle applicazioni di messaggistica come nell’illuminazione di casa, il tutto gestito vocalmente. Sull’intelligenza artificiale, forse Google non è seconda a nessuno e aveva già provato qualcosa di simile con Now, attivo su gran parte dei sistemi operativi Android. Google Assistant è l’evoluzione di Google Now perché arriva dopo anni di lavoro sullo sviluppo di algoritmi di machine learning a cui i tecnici dell’azienda stanno lavorando.