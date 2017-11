Google Assistant arriva sui dispositivi Ulefone

Negli scorsi mesi Google ha annunciato che Google Assistant verrà rilasciato su tutti gli smartphone Android 6.0 Marshmallow e successivi. L'assistente virtuale evoluto arriverà anche in italiano nei prossimi giorni (il 15 novembre), e in queste ore Ulefone ha annunciato che sarà implementato su tutti gli smartphone proprietari della comapgnia. Nel video che vi proponiamo qui di seguito potete vedere come si comporta l'assistente vocale sui terminali Ulefone.

Google Assistant è un software basato sull'intelligenza artificiale che può portare a compimento diverse operazioni: può effettuare ricerche su Google, inviare messaggi, aggiungere eventi sul calendario, impostare promemoria, effettuare chiamate telefoniche o anche riprodurre la musica e trovare ristoranti nelle vicinanze. Nel video l'assistente virtuale viene utilizzato su un Ulefone Mix, smartphone con design "all-screen" che può così essere utilizzato esclusivamente con la voce.

Con l'aiuto di Google Assistant gli incarichi più semplici diventano ancora più immediati. Secondo Ulefone l'assistente smart è pronto a rispondere e funziona in maniera solida anche sugli altri dispositivi: ad esempio con il rugged Ulefone Armor 2 può consentire diverse operazioni in ambienti difficili, ma anche con il T1 Premium Edition con 6 GB di RAM e 128 GB di storage che consente un multitasking fluido e la possibilità di salvare all'interno tantissimi video e foto.

Se interessato puoi acquistare Ulefone Armor 2 su Banggood a 205,63 euro, mentre Ulefone T1 Premium Edition viene proposto dal portale di e-commerce al prezzo di 261,39 euro nella sua variante con 6 GB di RAM e 64 GB di storage interno.