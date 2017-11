Google Assistant arriva in Italia su Android: eccolo in azione

Google annuncia ufficialmente l'arrivo in Italia di Google Assistant, che nello Stivale viene localizzato semplicemente in Assistente Google. Si tratta di una versione più loquace di Google Now, che consente di compiere tutte le operazioni di quest'ultimo (e anche altro) fornendo risposte di tipo colloquiale. Google si avvicina a quanto proposto da Apple con Siri, unendo il suo database sterminato di risposte alla possibilità di effettuare un dialogo naturale con lo smartphone.

Il roll-out è iniziato da qualche settimana per i dispositivi Android italiani con almeno la versione 6.0 Marshmallow, ma è nelle scorse ore che la stragrande maggioranza dei dispositivi localizzati in Italiano lo sta ricevendo. Google Assistant è naturalmente disponibile anche per gli smartphone che hanno già Nougat e Oreo, e naturalmente è l'assistente di base utilizzato sui nuovi Google Pixel 2 XL. Se non vi è ancora arrivato, insomma, è solo questione di tempo.

Per richiamarlo bisogna pronunciare le parole "Ok, Google", o tenere premuto il tasto Home del dispositivo. Per la natura aperta di Android è possibile che diversi dispositivi e launcher consentano combinazioni diverse, tuttavia le procedure rimangono le stesse che prima utilizzavate per accedere a Google Now. Una volta lanciata la nuova finestra dell'Assistente Google si può parlare o digitare una domanda in maniera naturale, per attendersi una risposta altrettanto naturale.

Nella pagina vi proponiamo un video che lo mostra in azione, mentre Google suggerisce alcune frasi per provarne tutte le funzionalità già sbloccate in Italia. Eccole di seguito:

Pronunciate “ attiva il Bluetooth ”, " attiva la modalità aereo ” o " attiva il Wifi " e l’Assistente Google lo farà per voi;

”, " ” o " " e l’Assistente Google lo farà per voi; Effettuate le chiamate con un semplice “ Chiama Elisa ”;

”; Fatevi guidare nel traffico con un semplice " Portami a casa "...

"... ... ma non fatevi trovare impreparati sul meteo : " Quale sarà il meteo per il weekend? " o “ Che tempo farà domani a Milano? ”

" o “ ” Informazioni sui locali in zona? " Quali sono i ristoranti di sushi vicino a me? "

" Convertire la valuta straniera? " A quanti euro corrispondono 10 dollari? "

" E mai senza le informazioni sportive a portata di voce: " Qual è la classifica del campionato di Serie A? "

" Appuntare promemoria: " A che ora è la mia prossima riunione? " E ancora “ Ricordami di far partire la lavatrice quando arrivo a casa ”

" E ancora “ ” Cercare voli: "Quali sono i voli da Milano a Parigi per questo fine settimana?"

E se volete svagarvi un pò:

Usate il vostro servizio di musica preferito per ascoltare i vostri brani preferiti. Pronunciate “ Ok Google, riproduci ‘Want You Back’ su YouTube ”. Funziona con Google Play Musica, YouTube e Spotify.

”. Funziona con Google Play Musica, YouTube e Spotify. Chi ha detto che l’Assistente Google è serioso? Provate a chiedergli “ Raccontami una barzelletta ”...

”... … o mettetelo alla prova sfidandolo con un bel “Non sai niente!”. La risposta di sicuro vi stupirà...

Assistente Google utilizza tecnologie di riconoscimento vocale, intelligenza artificiale e machine learning, quindi più interagite con il servizio e maggiore sarà la sua precisione nell'offrirvi le risposte che desiderate sulla base delle vostre specifiche esigenze.