Google annuncia Android 7.1.2 Nougat, in beta per i dispositivi più recenti

Nelle scorse ore Google ha annunciato una nuova release minore di Android, la versione 7.1.2 di Nougat, disponibile al momento in cui scriviamo solo ed esclusivamente sotto forma di beta. Come indica la progressione numerica non ci saranno novità di un certo rilievo per quanto riguarda le feature, ma le novità saranno tutte invisibili. Il team di sviluppo si è concentrato sostanzialmente su un lavoro di finitura, e non mancano i consueti "bug fix e le ottimizzazioni".

La compagnia precisa che l'installazione di Android 7.1.2 Nougat è ancora sconsigliata dal momento che, non essendo il codice finalizzato e provato a dovere, potrebbe presentare numerose problematiche di varia natura. Ci potrebbero essere problemi di stabilità, performance e durata della batteria, problemi con le app di terze parti o native che potrebbero non funzionare come previsto. Inoltre la lista di dispositivi su cui la prima beta è compatibile è attualmente piuttosto ristretta.

Android 7.1.2 Nougat è disponibile su Pixel, Pixel XL, Nexus Player e Pixel C. Mancano all'appello Nexus 5X e Nexus 6P, che arriveranno in un secondo momento, mentre non ci sarà niente da fare per Nexus 6 e Nexus 9, che probabilmente non verranno più aggiornati se non per qualche tempo con update di sicurezza essenziali. Nessuno scandalo, ovviamente, visto che Google era tenuta ad aggiornare entrambi i dispositivi fino allo scorso ottobre 2016, secondo le regole della società.

Di seguito riportiamo la lista dei problemi noti della nuova versione beta di Android:

Generici

Su Pixel C le Quick Settings potrebbero non essere visibili in alcuni casi

Pixel launcher potrebbe bloccarsi quando si cercano app con una tastiera fisica connessa

Blocchi sporadici della UI

Problemi di stabilità con le reti Wi-Fi

Primo setup

Schermata nera durante la transizione dalla schermata di avvio al Setup wizard

Il Wi-Fi si spegne dopo aver completato il setup anche se l'utente ha scelto di configurare il dispositivo usando la rete cellulare

I messaggi SMS potrebbero non essere ripristinati durante il trasferimento da dispositivo a dispositivo.