Google abbassa il prezzo dell'adattatore jack per USB Type-C a 9$

Google è parzialmente tornata sui suoi passi per quanto riguarda l'adattatore da USB Type-C a jack da 3,5 mm. L'azienda ha infatti abbassato il prezzo dell'accessorio da 20$ a 9$ sul mercato statunitense.

Come riporta The Verge, dopo l'insorgere di proteste da parte degli utenti, Google ha deciso di rendere il prezzo dell'adattatore più accessibile, abbassandolo allo stesso livello del corrispettivo adattatore Lightning per iPhone.

Un adattatore è già incluso nella confezione di vendita dei nuovi Google Pixel 2, che sono senza jack audio, ma vista la ridotta dimensione è facile immaginare che molti possano perderlo. Per questo motivo avere un rimpiazzo a un prezzo accessibile diventa vitale per continuare a usare le tradizionali cuffie con jack - un connettore il cui uso iniziale risale a più di cento anni fa.

Il fatto che i Pixel 2 siano senza jack audio ha scatenato non poche ironie, visto che uno dei temi principali della presentazione della scorsa generazione era stato proprio l'inclusione del connettore - a differenza dell'iPhone 7, che ne è sprovvisto.