Gli store Android supereranno App Store entro la fine del 2017

La società di analisi di app mobile App Annie ha pubblicato l'ultimo report, con le previsioni dell'andamento del mercato fino al 2021. App Store ha ancora un discreto margine di vantaggio rispetto a Google Play, tuttavia nelle note che accompagnano la ricerca si nota un particolare cambiamento: l'intera industria Android infatti dovrebbe riuscire a superare iOS in termini di fatturato provenienti dalle applicazioni entro la fine dell'anno.

Da considerare che non è Google Play da solo che supererà App Store, eventualità che ad oggi sembra piuttosto difficile nel breve termine, ma saranno lo store di Google insieme agli altri store ufficiali dei produttori di terze parti che supereranno l'unico store digitale per iPhone e iPad. A differenza di Apple, che utilizza una piattaforma in cui solo la società può decidere cosa pubblicare, Google è sempre stata aperta anche alle soluzioni di terze parti.

Il sorpasso di Google Play su App Store potrebbe invece avvenire non prima del 2021, secondo le stime della società d'analisi: "App Store dovrebbe riuscire a rimanere l'app store più redditizio per il prossimo periodo, generando più di 60 miliardi di guadagni entro il 2021. Tuttavia, la spesa combinata dei consumatori su Google Play e sugli store di terze parti per Android dovrebbe superare App Store nel 2017 grazie alle quote di mercato superiore e alla base d'utenza", si legge.

Gli app store di terze parti su Android hanno raccolto un fatturato di 10 miliardi di dollari nel 2016, numero che quest'anno dovrebbe raddoppiare fino a raggiungere i 20 miliardi. Fra questi store ce ne sono alcuni molto popolari ad esempio in Oriente, come quelli di Tencent, Baidu, Xiaomi, Huawei, fra i tanti. La crescita degli store di terze parti è dovuta all'aumento parallelo delle vendite in Cina ed altri mercati emergenti, come India, Messico, Brasile e Indonesia.

Lo scorso anno questi paesi hanno realizzato il 54% dei download, percentuale destinata a rimanere invariata fino al 2021. In quell'anno verranno scaricate 352 milioni di applicazioni con una spesa complessiva fra tutte le piattaforme di circa 139 miliardi di dollari, di cui almeno 60 miliardi saranno generati solamente da App Store.