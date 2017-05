Gli smartphone sono morti: lo dice il padre di HoloLens

Con questa notizia abbiamo riportato le parole di Satya Nadella, CEO di Microsoft, con riferimento al futuro delle soluzioni smartphone per l'azienda americana. C'è spazio per Microsoft in questo settore, ma gli smartphone di domani saranno molto differenti da quello a cui siamo abituati sino ad ora.

Questa previsione non deve stupire, in quanto prospetta una evoluzione dei dispositivi mobile nelle tasche di tutti gli utenti che è largamente ipotizzabile alla luce delle precedenti trasformazioni del settore. Basti pensare al ruolo di spartiacque svolto dalla prima generazione di prodotti iPhone di Apple, punto di svolta tra i classici feature phone e i modelli smartphone a cui siamo abituati oggi.

Da dare man forte alle dichiarazioni di Satya Nadella troviamo Alex Kipman, Technical Fellow di Microsoft e persona che ha gestito lo sviluppo di HoloLens nell'azienda americana. La sua dichiarazione a riguardo rilasciata a Bloomberg è ancora più forte e netta: "i telefoni sono già morti: le persone semplicemente non l'hanno ancora capito". Una uscita che tendiamo a considerare più ad effetto che una reale convinzione, quantomeno pensando ad un orizzonte temporale di medio breve periodo.

Kipman con questa affermazione vuole sostenere il concetto che vede gli smartphone in prospettiva superati da altre tipologie di prodotti che utilizzino tecnologie più recenti. Da chi ha sviluppato HoloLents viene naturale pensare ad un parallelo con questi prodotti, e quindi con le varie soluzioni di realtà aumentata e di mixed reality che potranno in futuro prendere il posto occupato dagli strumenti mobile per eccellenza.

Microsoft guarda quindi al futuro dei dispositivi mobile come ad un qualcosa di radicalmente differente rispetto a quanto disponibile al momento. Non è difficile prevedere che gli smartphone così come li conosciamo ora siano destinati a venir sostituiti, o ad evolversi in altro, per via dell'evoluzione tecnologica: dove questa arriverà, tuttavia, non è ben chiaro. Microsoft per ora si limita a far intendere che nei propri piani c'è altro, ma che probabilmente è ancora prematuro per capire di cosa si tratti.