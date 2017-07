Gli italiani al mare consumano meno traffico dati da smartphone. Il 22% in meno rispetto al resto dell'anno

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, in Italia, il traffico dati consumato dagli utenti nei mesi estivi si riduce drasticamente con un meno 22% rispetto a quanto se ne utilizza durante gli altri mesi dell'anno. E' quanto viene evidenziato dall'ultima ricerca realizzata da SosTariffe.it nella quale sono stati stimati il numero di MB richiesti per navigare da smartphone durante le ferie estive. In questo caso l'analisi ha potuto constatare una media mensile di 1.916MB con il dettaglio del Lazio come regione italiana con la maggior richiesta di traffico dati.

Analizzando i risultati della ricerca di SosTariffe.it si scopre dunque una controtendenza che forse in molti non si attendevano. Sì, perché nei mesi estivi si fa meno uso dello smartphone o forse lo si utilizza meno pesantemente rispetto a quanto lo si fa durante tutto l'arco dell'anno. In questo senso i numeri parlano palesemente visto che mensilmente in media gli italiani durante l'arco di tutto l'anno consumano 2.468MB che si discostano dai 1.916MB rilevati nei mesi tra giugno e agosto con una diminuzione dell'ordine del 22%.

Interessante anche scoprire come in media la richiesta degli utenti durante i mesi estivi sia di 1.096MB con il 50% degli utenti intervistati che hanno effettivamente bisogno di almeno 2GB per poter stare tranquilli durante le proprie ferie. Solo il 18% degli utenti ha invece la necessità di 4GB di traffico dati mentre l'11% di 1GB e il 10.3% di 3GB con il restante 11% nel range tra i 100MB e i 750MB.

Infine la ricerca ha cercato di dettagliare anche la distribuzione regionale del fabbisogno estivo di traffico dati riuscendo a stimare, regione per regione, una classifica. In questo caso gli utenti laziali detengono il primato rispetto agli altri cittadini italiani con addirittura 2.003MB di rete utilizzata. Non si scherza nemmeno in Lombardia e in Puglia dove i risultati parlano per entrambe di almeno 1.800MB di traffico dati usato nei mesi estivi. Le regioni con il minor consumo di rete internet da smartphone sono invece la Valle d'Aosta e l'Umbria dove durante le ferie non si superano i 1.000MB. Oltretutto gli stranieri in visita in Italia sembrano consumare meno traffico dati rispetto a quanto avviene dai nostri concittadini visto che i visitatori consumano in media 1.714MB contro i suddetti 1.916MB mensili.