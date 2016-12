Gionee M2017, smartphone di lusso con batteria da 7000 mAh

Cercare caratteristiche al top su uno smartphone di lusso non è saggio, tuttavia negli ultimi anni dobbiamo ammettere che la categoria si è rimpolpata di proposte interessanti. L'ultima è Gionee M2017 un dispositivo di grosse dimensioni che si caratterizza da una parte per lo stile eccessivo tipico di chi ama ostentare, dall'altra per caratteristiche molto interessanti. Fra queste spicca un pacco batterie composto da due batterie da 3.500 mAh per un totale di ben 7.000 mAh.

Il display è un AMOLED dalla diagonale di 5,7 pollici con pieno supporto alla risoluzione Quad HD, quindi 2560x1440 pixel. Peculiarità del pannello integrato è la doppia curvatura ai bordi, molto simile a quella dei top di gamma Samsung della famiglia edge. Sulla parte frontale non manca un sensore per la scansione delle impronte e tasti capacitivi per la navigazione su Android. La versione installata nativamente è ancora Marshmallow, personalizzato con la Amigo UI 3.5.

Con il nuovo M2017 Gionee punta al mercato premium, e va anche oltre. In Cina viene prezzato a partire da 6.999 Yuan, un prezzo esorbitante per i canoni del luogo e al cambio attuale pari a circa 1000 euro. A questo prezzo sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 653 con 4 o 6 GB di RAM a seconda della versione, e 128 o 256 GB di storage integrato. Le due batterie possono essere caricate sfruttando il Quick Charge 3 sulla porta USB Type-C integrata.

Sul piano tecnico lo smartphone è molto valido, ma di certo non sorprendente anche in relazione al prezzo che è significativamente più elevato rispetto ad altre proposte simili. Il surplus è giustificato dal particolare design, con inserti in oro (anche nel software molti elementi richiamano il pregiato metallo) e scelte stilistiche e di marketing che fanno l'occhiolino a certi ambienti esclusivi. Non sappiamo se Gionee M2017 supererà i confini cinesi, ma se lo farà aspettiamoci prezzi esorbitanti.