Gigaset GS160, l'entry-level tedesco dal prezzo contenuto

Gigaset nasce come azienda produttrice di cordless e telefoni fissi ma oggi giorno quel mercato è crollato, con gli utenti che preferiscono comunicare attraverso gli smartphone. Contando su un'esperienza di qualche anno (non in Italia, però) la compagnia ha lanciato a fine aprile Gigaset GS160, uno smartphone senza troppe pretese con una scheda tecnica di basso livello che può risultare interessante per gli utenti che hanno bisogno di uno smartphone senza farne un uso troppo intenso, e che in qualche modo sono ancora legati al famoso marchio tedesco.

Scheda tecnica

Gigaset GS160 monta un processore MediaTek MT6737 quad-core da 1,3 GHz affiancato da un solo GB di RAM LPDDR3 e 16 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD fino a 128 GB. Il display è un 5" IPS HD (720 x 1.280 pixel) con una densità di 294 PPI. La batteria è invece di 2500mAh e, a differenza di molti altri dispositivi anche della stessa fascia di prezzo, è rimovibile. Sul fronte fotografico invece troviamo una fotocamera da 13 megapixel f/2.2 con auto focus e LED Flash, quella anteriore invece è da 5 megapixel.

Connettività

Sul fronte della connettività troviamo Wi-Fi 802.11n con supporto al Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, una porta micro-USB per la ricarica che supporta la tecnologia OTG, ma manca purtroppo l'NFC. Lo smartphone è dual-SIM e dual stand-by e, come detto in precedenza, ha uno slot per la micro SD e due slot per altrettante micro-SIM. Il GPS è di tipo A-GPS e GLONASS, e sono presenti la radio FM e un sensore biometrico per la scansione delle impronte digitali posizionato sul retro.

Aspetto esteriore

I materiali usati sono: policarbonato sia per la scocca esteriore che per il frame, sicuramente non di pregiata fattura ma contribuiscono a manterene basso il prezzo finale. Le dimensioni sono di 144 x 72,3 x 9.5 mm per un peso di 139 g (quindi il terminale è molto leggero), mentre il design risulta abbastanza anonimo ma allo stesso tempo gradevole. Gigaset GS160 si tiene abbastanza bene in mano grazie alle sue dimensioni non esagerate ma, nonostante il dsplay di soli 5", soffre di cornici non propio ridotte in termini di dimensioni.

Prezzo e disponibilità in Italia

Il prezzo di listino è di 129€ ma ad oggi è facilmente reperibile anche a prezzi inferiori. A differenza di molti altri modelli della compagnia, Gigaset GS160 è disponibile ufficialmente in Italia ed è facilmente acquistabile sia sul sito ufficiale o su Amazon.