Geotel Note, smartphone da 5,5 pollici in offerta lampo a 84,59 Euro su TomTop

L'offerta che vi segnaliamo sarà valida per le prossime settimane o ad esaurimento scorte. Fanno parte della promozione 200 unità di Geotel Note, fra cui 120 di colore blu e le restanti 80 nel colore gold. Si tratta di un dispositivo economico per chi intende provare per la prima volta Android o per chi passa da un telefono cellulare tradizionale ad uno smartphone vero e proprio, il tutto spendendo il minimo: grazie all'offerta lampo Geotel Note costa 84,59 Euro.

Lo smartphone fa uso di un display LCD IPS da 5,5 pollici a risoluzione HD, quindi 1280x720 pixel e, nonostante il prezzo di listino piuttosto basso, si caratterizza per un'estetica curata con scocca in metallo e particolari finiture lucide. Il cuore del dispositivo è rappresentato da un processore MediaTek MTK6737 con quattro core Cortex-A53 da 1,25GHz e con architettura a 64-bit, supportato da 3GB di memoria RAM DDR3 e da 16GB di memoria di archiviazione espandibile.

Non manca naturalmente la possibilità di installare due SIM contemporaneamente, caratteristica ormai onnipresente sui dispositivi provenienti dalla Cina. Molto gradito il supporto della banda da 800MHz per le reti 4G LTE, utilizzata massicciamente da alcuni operatori italiani. Lo slot della seconda SIM è comunque condiviso con quello della microSD, quindi non è possibile utilizzare le due funzionalità insieme. Ad alimentare il tutto ci sarà una batteria da 3.200 mAh rimovibile.

Abbastanza basilare il comparto fotografico, che è composto da un sensore posteriore da 8 megapixel con obiettivo a quattro elementi e flash a LED, e una fotocamera frontale da 5 megapixel con obiettivo a fuoco fisso da 3 lenti. Non manca il jack da 3,5 millimetri per collegare cuffie e microfono e neanche tutto il corredo di sensori e tecnologie per la navigazione satellitare: ci sono GPS, accelerometro a 3 assi, sensore di luminosità ambientale e di prossimità.

Fra le caratteristiche leggiamo supporto a WiFi dual-band fino al protocollo 802.11n, Bluetooth 4.0, mentre è assente l'NFC. Insomma uno smartphone essenziale per chiunque voglia approcciarsi per la prima volta nella categoria e vuole farlo spendendo meno possibile.