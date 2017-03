Galaxy S8: queste le caratteristiche tecniche, ma venderà meno dei predecessori

Ming-Chi Kuo si è rivelato fra i più affidabili e proficui leaker per quanto concerne i dispositivi Apple, tuttavia a volte si diletta anche delle previsioni su altri argomenti di mercati comunque vicini. Negli scorsi giorni Kuo ha rilasciato una nuova nota per KGI Securities, in cui avvisa che Samsung Galaxy S8 potrebbe non vendere nei volumi fatti registrare dai predecessori.

Nel report si leggono le caratteristiche tecniche stimate del dispositivo, ottenute confrontando i vari report che si susseguono da settimane. Samsung lancerà due nuovi modelli diversi, uno con display da 5,8 pollici e l'altro da 6,2 pollici, che supporteranno una risoluzione nativa da 2960 x 2400 pixel. Nessuna delle due varianti avrà un display piatto, come avviene sulla line-up attuale, infatti secondo Kuo entrambi i nuovi modelli avranno display di tipo "edge", quindi curvo sui lati.

Galaxy S8 sarà venduto con processore Qualcomm (probabilmente lo Snapdragon 835) negli USA, in Giappone e in Cina, mentre la variante con CPU Exynos sarà piazzata nei paesi europei e nelle nazioni asiatiche restanti. Galaxy S8 avrà 4GB di RAM, ma in alcuni paesi in cui gli utenti sono parecchio sensibili all'argomento (Cina e Corea del Sud, ad esempio), verranno rilasciate versioni con 6GB di RAM. Kuo conferma anche quanto già noto sul fronte fotocamere.

Le nuove punte di diamante dei coreani avranno una fotocamera posteriore con singolo sensore e obiettivo, visto che Samsung ritiene ancora acerbe le tecnologie a doppio modulo utilizzate dalla concorrenza. La fotocamera frontale sarà invece da 8 megapixel. Gli smartphone avranno una porta USB Type-C che permetterà l'abilitazione di una sorta di modalità PC, come Continuum su Windows 10 Mobile, attraverso l'uso di una dock dedicata.

Kuo ritiene che i nuovi Galaxy S8 saranno in vendita a partire dal 21 parile in "almeno sette colori": gold, silver, bright black, matte black, blue, orchid e pink. Qualche perplessità sulle vendite: l'analista sostiene che verranno vendute da 40 a 45 milioni di unità nel 2017, molto meno delle 52 milioni registrate da Galaxy S7 nel 2016. A compromettere i numeri l'arrivo in ritardo di Galaxy S8 e il fatto che S7 è stato di fatto l'unico top di gamma della società nell'anno del debutto.