Galaxy S8, partenza con il botto: Samsung prepara 20 milioni di unità al lancio

È presto per dirlo ma sembra che Samsung le abbia indovinate tutte con i suoi Galaxy S8 e Galaxy S8+, e sembra che i vertici della società lo sappiano già. I coreani si stanno preparando a consegnare ben 20 milioni di Galaxy S8 già per le sole vendite iniziali preparandosi ad un lancio commerciale alla iPhone, grande il doppio in termini di volumi rispetto al predecessore. La compagnia vuole sostanzialmente evitare carenze di prodotti ai negozi già al day-one.

A dirlo è D.J. Koh di Samsung rivolgendosi alla stampa: "Abbiamo organizzato una fornitura iniziale di Galaxy S8 ampia il doppio rispetto a Galaxy S7. Visto che non stiamo riscontrando difficoltà nel raggiungere questo obiettivo, non ci sarà alcun problema di ritardo nelle consegne al lancio". La fretta è stata cattiva consigliera per Samsung nel corso degli ultimi mesi, ed è ovvio che la compagnia sta prendendo tutte le precauzioni per non ripetere l'errore fatto con Galaxy Note 7.

I nuovi smartphone integrano un numero sempre crescente di componenti all'interno di scocche che si riducono di anno in anno per quanto riguarda il volume interno, ed è per questo che le sfide in termini di progettazione aumentano considerevolmente al passare delle generazioni. Nonostante ciò Samsung promette che al lancio prevede di immettere sul mercato 20 milioni di Galaxy S8 ed S8+ a ridosso di una delle debacle più grandi della storia del colosso coreano.

Galaxy S8 e Galaxy S8+ arriveranno sul mercato il 21 aprile per chi effettuerà il pre-order in questi giorni, mentre la commercializzazione nei negozi fisici è prevista per il 28 aprile. I prezzi molto elevati, ma del resto Samsung fa pagare profumatamente le tecnologie migliori che riesce ad offrire ai propri clienti: si parte da 829 Euro per il modello base, sino ad arrivare a 929 Euro per il modello di punta in versione "Plus".