Galaxy S8, LG G6, Huawei P10: LIVE alle 15 per rispondere a tutti i vostri dubbi

In questi casi si dice che la "scimmia" è altissima, vi capiamo. Ma siamo qui per placare ogni vostra sete di conoscenza sugli smartphone più "hot" del momento - Samsung Galaxy S8, LG G6 e Huawei P10 - per non farvi compiere spese folli senza placare prima ogni vostro dubbio su questi dispositivi. Per farlo saremo in diretta alle ore 15 di oggi, 31 marzo, in cui cercheremo di rispondere ad ogni vostra perplessità sui tre terminali, mostrandoveli tutti insieme in azione.

Appuntamento quindi alle ore 15 sul nostro canale Facebook ufficiale, o in questa pagina in cui integreremo il media player con la diretta una volta iniziata. CONDIVIDETE E NON MANCATE!!!