Galaxy S8, esperienza da PC desktop con mouse e tastiera

È praticamente solo questione di tempo: lo smartphone diventerà un personal computer a tutti gli effetti a cui collegare mouse e tastiera e utilizzarlo proprio come un desktop. La prima a provarci è stata Microsoft con la modalità Continuum di Windows 10 e Windows 10 Mobile: ottimo l'esperimento, ma l'hardware di Lumia 950 e Lumia 950XL forse non era ancora pronto per l'incarico. E ci proverà anche Samsung con il Galaxy S8, almeno secondo nuove indiscrezioni trapelate online.

Non c'è ancora nulla di ufficiale ma il prossimo top di gamma sudcoreano potrebbe arrivare con una funzionalità in stile Continuum, ma alimentata dalla propria personalizzazione grafica e Android. Possiamo avere un primo scorcio sulla funzionalità attraverso una slide pubblicata dal sito All About Windows Phone, apparentemente utilizzata da una presentazione (interna?) della cosiddetta Samsung Desktop Experience. Collegando mouse e tastiera, quindi, Galaxy S8 si trasformerà in PC.

Come su Continuum sarà sufficiente collegare il dispositivo ad un monitor esterno e forse opzionalmente ad un mouse e una tastiera per abilitare l'ambiente di lavoro esteso. Questo consentirà l'accesso ad una piattaforma multi-finestra proprio come quella di Windows per sistemi desktop, apparentemente meno limitante da quanto concesso da Continuum sull'hardware attuale. È da notare che Samsung supporta da tempo il multi-window sui propri smartphone, ma non la capacità di adattare l'intera interfaccia utente alla risoluzione e alla densità dei pixel di un monitor esterno al dispositivo in uso.

La novità non è ancora ufficiale e quindi è da prendere con le dovute cautele. Sebbene Continuum non si sia rivelato così funzionale come approccio, il concetto di uno smartphone che si trasforma all'occorrenza in PC è senza dubbio interessantissimo con gli immancabili limiti hardware che si fanno sempre più sottili. Uno smartphone odierno ha una potenza paragonabile ad un notebook di fascia bassa ed è assolutamente capace di eseguire più applicazioni su schermo senza troppi problemi. Dobbiamo aspettare fino a fine febbraio per vedere se la nuova esperienza verrà davvero integrata su Galaxy S8, data in cui ci aspettiamo la presentazione ufficiale del dispositivo.