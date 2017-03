Galaxy S8: ecco il punteggio record su AnTuTu e il prezzo di vendita del nuovo top di gamma di Samsung

Come ogni giorno ormai da qualche mese torniamo a parlare del futuro Samsung Galaxy S8 e S8 Plus in arrivo il prossimo 29 marzo. Ne parliamo in questo frangente per il fatto che in rete sono apparsi i primi risultati benchmark realizzati tramite i test AnTuTu a cui lo smartphone è stato sottoposto. Risultati a dir poco esaltanti visto che il nuovo smartphone della casa sudcoreana batte senza mezzi termini il nuovo iPhone 7 Plus di Apple, rimasto in vetta fino ad oggi.

Il risultato è stato condiviso in rete tramite il video dell'applicativo di AnTuTu che permette di stressare al massimo lo smartphone riuscendo a capire quanto effettivamente la componente hardware riesce a spingersi. In questo caso il risultato è a dir poco incredibile visto che il nuovo Galaxy S8 di Samsung riesce a totalizzare la bellezza di 205.284 punti stracciando senza pietà il leader indiscusso, fino ad oggi, del test. L'iPhone 7 Plus di Apple, infatti, si ferma a 181.807 punti ben al di sotto dunque del nuovo top di gamma di Samsung che oltretutto surclassa anche il migliore Android del momento ossia il OnePlus 3T che non è mai riuscito a superare i 164.423 punti.

Sembra dunque che in Samsung si sia lavorato fortemente sull'hardware in completa simbiosi con Qualcomm che ricordiamo ha in qualche modo posto il suo nuovo Snapdragon 835 in esclusiva al Galaxy S8 e S8 Plus facendo ritardare le uscite degli altri produttori con i propri top di gamma o addirittura, vedi LG, che ha deciso di presentare il suo nuovo G6 con uno Snapdragon 821 rivisto appositamente per il nuovo smartphone. L'attesa dunque per il nuovo Galaxy S8 e S8 Plus sembra possa essere ben ripagata con uno smartphone quanto mai innovativo a livello di design, almeno rispetto al passato, e soprattutto potente come nessun altro concorrente.

Tutto questo ha però un prezzo e il nuovo Samsung Galaxy S8 e S8 Plus potrebbe costare più del passato. L'indiscrezione sul prezzo del nuovo smartphone arriva dal solito @evleaks il quale non si ferma al solo nuovo top di gamma di Samsung ma svela anche il costo dei nuovi accessori dal DeX, ossia la dock per far divenire un PC lo smartphone, al nuovo Gear VR e alla Gear 360 di seconda generazione.

Per quanto riguarda il nuovo Samsung Galaxy S8 il prezzo dichiarato sarà di 799€ per la versione base con display da 5.8 pollici mentre il prezzo del Samsung Galaxy S8 Plus sarà di 899€. Questi prezzi però sono riferiti all'Europa ma come sappiamo in Italia solitamente crescono almeno di 50€ per effetto dei compensi per le tasse.

Per quanto riguarda invece il nuovo DeX, ossia l'accessorio che permetterà agli utenti di trasformare il Galaxy S8 o S8 Plus in un vero e proprio PC Desktop, un po' come avveniva per Continuum con gli smartphone Windows Phone, il prezzo di vendita viene dichiarato sui 150€. All'evento probabilmente si assisterà anche alla presentazione del nuovo Gear VR adattato per il Galaxy S8 e sicuramente migliorato in termini tecnici che dovrebbe essere venduto ad un prezzo di 129€. Infine la nuova Gear 360 di seconda generazione, la fotocamera che permette di registrare video a 360 gradi, verrà venduta ad un prezzo di 229€.