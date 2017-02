Galaxy S8: ecco il nuovo top di gamma Samsung ripreso in un video dal vivo

E' ufficiale: il 29 marzo Samsung presenterà il suo nuovo Galaxy S8. Il nuovo smartphone, top di gamma, dell'azienda sudcoreana ha finalmente una data di presentazione e se tutto quello che c'è da sapere sul nuovo smartphone è stato in qualche modo detto tramite indiscrezioni, a questo punto non rimane che scoprire come sarà esteticamente, anche se in questo caso molte immagini rubate sono apparse in rete da tempo. Un video, però, dove vedere dal vivo il nuovo device non era ancora apparso in rete, almeno fino ad oggi.

Ecco che il nuovo Galaxy S8 è stato ripreso dal vivo in un video di poco più di 30 secondi in cui è possibile osservare alcuni particolari che oltretutto confermano le specifiche tecniche di uno degli smartphone più attesi di questo 2017. Il video mostra entrambe le versioni del nuovo Galaxy S8 che sappiamo arriverà con display da 5.8" e da 6.2", dove proprio il display possiede la caratteristica di avvicinarsi molto alla tipologia borderless riuscendo a ridurre al massimo le cornici laterali. E' palese l'eliminazione del tasto fisico centrale della Home che dopo anni viene letteralmente mandato in pensione per permettere ai tasti su schermo di fare la loro apparizione e di permettere anche di aumentare la superficie utilizzata rispetto alle dimensioni vere e proprie del device.

Per il resto purtroppo le riprese sono al quanto instabili e poco risolute, con un Galaxy S8 protetto da una cover slim che in qualche modo non permette completamente di osservare l'estetica dello smartphone nei dettagli. Tecnicamente il Samsung Galaxy S8 dovrebbe possedere, in esclusiva, il nuovo Snapdragon 835 quindi 4GB di RAM, uno storage interno da 64GB espandibile con MicroSD. A livello multimediale presente una fotocamera posteriore da 12 megapixel che sembra possedere ancora meno spessore rispetto a quella presente attualmente sul Galaxy S7 Edge. Per il resto lo smartphone possederà un sensore per la scansione dell'iride, proprio come sul defunto Note 7, quindi tutta la connettività di ultima generazione.