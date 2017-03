Galaxy S8 e S8 Plus: ecco le differenze dimensionali con gli altri smartphone top di gamma

I nuovi Samsung Galaxy S8 ed S8 Plus si avvicinano sempre più alla loro presentazione ufficiale che come sappiamo avverrà durante il prossimo 29 marzo. Questo ha determinato un accumulo di indiscrezioni che ha permesso di visionare in anticipo il design che i nuovi smartphone possederanno. Nessun segreto dunque sui top di gamma dell'azienda sudcoreana non ultimo il confronto dimensionale degli stessi con gli altri top di gamma concorrenti ma anche con le precedenti generazioni di Galaxy S.

Le immagini giungono direttamente dall'ormai noto @OnLeaks, il quale ha posto in essere un confronto dimensionale tra i nuovi Galaxy S8 e S8 Plus e il "defunto" Galaxy Note 7, Galaxy S7 e l'ormai "vecchietto" Galaxy S6. Il confronto mette subito in evidenza la grandezza del nuovo Galaxy S8 Plus che primeggia rispetto agli altri dispositivi soprattutto per altezza. Effettivamente il nuovo "Infinity Display" che possederà un aspect ratio di 18:9 estenderà il pannello fino a ben 159 mm.

Un'altezza mai raggiunta da Samsung nemmeno con il Galaxy Note 7 che possedeva una dimensione di 153.5 mm. Per il resto possiamo vedere come il Galaxy S8 in versione normale (cioè con display da 5.8 pollici) possederà un'altezza di 148.9mm che si mantiene vicina ai 142.4mm di Galaxy S7 dove però c'è da tenere presente la dimensione del display da soli 5.1 pollici.

Il confronto però non si ferma qui e i futuri Galaxy S8 e S8 Plus sono stati affiancati ai vari iPhone 7 e iPhone 7 Plus. In questo caso si nota come l'approccio delle due aziende sia stato quanto mai diverso con una forte ottimizzazione delle cornici da parte di Samsung che ha permesso di ottenere una più ampia superficie utilizzabile del display mantenendo però le medesime dimensioni dell'iPhone. Se infatti il nuovo Galaxy S8 Plus si avvicina davvero tanto alla grandezza di un iPhone 7 Plus, le differenze del pannello sono decisamente importanti visto che in Samsung si è riusciti a porre una superficie utile di ben 6.2 pollici contro i soliti 5.5 pollici di Apple.

Insomma i nuovi Galaxy S8 e S8 Plus sembrano aver trovato la migliore soluzione in termini di "sfruttamento" della superficie utile riuscendo a mitigare l'aumento delle dimensioni fisiche del prodotto finale. A questo punto si dovrà capire se tutto questo comporterà migliorie anche a livello pratico o se tutta quella superficie del display potrebbe invece compromettere l'uso dello smartphone durante le normali attività magari con "tocchi" inavvertiti.