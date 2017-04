Galaxy S8, componenti più costose rispetto al predecessore Galaxy S7

La società londinese d'analisi di mercato IHS ha effettuato il teardown del nuovo smartphone top di gamma di Samsung, evidenziando come il prezzo dei componenti del Galaxy S8 sia superiore rispetto al suo predecessore.

Galaxy S8 infatti risulta avere un costo di produzione maggiore di 43,34$ rispetto a Galaxy S7 e di 36,29$ rispetto Galaxy S7 Edge. Produrre ogni unità dell’ultimo smartphone top di gamma costa a Samsung 307,50$ a fronte di un prezzo di listino che si aggira intorno ai 720$.

Le principali componenti che incidono sul costo di produzione sono ovviamente il nuovo schermo AMOLED da 5.77”, circa 85$, e il processore 45$(Snapdragon 835 per Stati Uniti e Cina, Exynos 8895 per il resto del mondo).

Andrew Rassweiler, direttore di IHS, sottolinea come anche il comparto memoria (4 GB RAM e 64GB NAND flash per lo storage interno) quest’anno incida particolarmente sul totale, “con i prezzi delle memorie attualmente alle stelle è aumentato notevolmente il costo per gigabyte”, inoltre accenna che “Da un punto di vista di teardown l’hardware usato per Galaxy S8 e quello del prossimo nuovo iPhone probabilmente dovrebbero essere molto simili”.

Tornando a fari i conti in tasca a Samsung, il costo dell’ottimo nuovo comparto fotografico ha un costo di 20,50$ e per quanto riguarda il componente ultimamente più discusso della casa sudcoreana, troviamo la stessa batteria da 3.000 mAh già usata su Galaxy S7 (non Galaxy Note 7), con un costo di circa 4,50 $.

Infine il tutto viene assemblato con 5,90$. Non sono noti i costi accessori a cui sono soggetti i produttori come ad esempio lo sviluppo del software nativo (del sistema operativo e delle applicazioni), le spese per il marketing e quelle per la logistica e la distribuzione delle unità.