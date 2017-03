Galaxy S6 e Galaxy S6 edge, Nougat rinviato a data da destinarsi

Lo scorso mese Samsung ha iniziato il roll-out dell'update ad Android 7.0 Nougat per Galaxy S7 e Galaxy S7 edge. Per la fine di febbraio, la più recente versione del robottino verde sarebbe dovuta arrivare anche su Galaxy S6 e Galaxy S6 edge ma pare che la compagnia si stia prendendo più tempo del previsto per evitare eventuali problemi e bug. Il ritardo dell'aggiornamento sui top di gamma della scorsa generazione era stato anticipato la scorsa settimana da Samsung UK.

Secondo la divisione britannica pare che Samsung si stia concentrando per un periodo più lungo del previsto sui controlli di qualità, annunciando contestualmente un ritardo a data da destinarsi per il rilascio dell'atteso aggiornamento. Il responsabile della pagina Twitter della compagnia non è stato in grado di precisare tempistiche esatte per il futuro roll-out della nuova versione, ma sembra evidente anche ci siano ancora problemi che ne impediscono il rilascio.

Android 7.0 Nougat dovrebbe introdurre sugli smartphone coreani alcune importanti novità sul piano estetico e dell'interfaccia utente, come un nuovo pannello per le Quick Action e per le notifiche, un nuovo multi-window, una modalità performance e Samsung Pass. Su Galaxy S6 sarebbe dovuto arrivare il 27 febbraio, ad esempio in Turchia, ma ad oggi ancora tutto tace e la compagnia non riesce ad essere più precisa per quanto riguarda le tempistiche da attendere.

Nougat è stato annunciato lo scorso mese di marzo con il rilascio della prima versione alpha, mentre ad agosto arrivava sui dispositivi della famiglia Nexus. È da qualche settimana che i grandi produttori annunciano il roll-out della nuova versione sui propri dispositivi, tuttavia è chiaro che la frammentazione di Android è ancora un problema vivo e vegeto, soprattutto se consideriamo che dopo parecchi mesi uno dei modelli più venduti degli scorsi anni non lo ha ancora ricevuto.