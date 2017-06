Galaxy Note 8 in ritardo e ad un prezzo base da iPhone: quasi 1000 Euro

Samsung Galaxy Note 8 è uno dei dispositivi più attesi della seconda metà dell'anno, e pare che potrebbe arrivare con qualche settimana di ritardo rispetto al ruolino di marcia. Samsung non può permettersi passi falsi quest'anno dopo il "fail" del Galaxy Note 7 e il ritardo potrebbe essere strategico proprio per ridurre al minimo la possibilità di compiere altri errori. A parlare nuovamente del prossimo "phablet" coreano è Evan Blass, una fonte considerata fra le più affidabili.

Noto anche come @evleaks su Twitter, il leaker professionista ha affermato che il dispositivo arriverà a metà settembre ad un prezzo di 999 Euro nell'area europea. Si tratta di un aumento considerevole se confrontato con quello del predecessore, 879 Euro. Un prezzo superiore anche a quelli di Galaxy S8 e Galaxy S8+, 799 e 899€, ma questo era prevedibile dal momento che la famiglia Galaxy Note rappresenta la punta di diamante della compagnia.

Stando alle indiscrezioni Samsung Galaxy Note 8 adotterà un display SuperAMOLED da 6,3 pollici che lo renderà solo marginalmente più grande di Galaxy S8+, il quale mantiene comunque dimensioni accettabili per via di un ottimo rapporto schermo-cornici. Pare che quest'anno la gamma top di Samsung si differenzierà soprattutto per le funzionalità (S-Pen in primis) che per le dimensioni, che saranno molto simili fra le due famiglie di fascia alta dei coreani.

Galaxy Note 8 sarà il primo dispositivo Samsung ad integrare la doppia fotocamera nella parte posteriore, con entrambi i sensori da 12 megapixel e stabilizzazione ottica dell'immagine. Le lenti saranno configurate, secondo la fonte, "orizzontalmente" e sulla sinistra di flash e cardiofrequenzimetro. Il sensore biometrico, proprio come i due Galaxy S8, sarà posizionato sulla parte posteriore, caratteristica che ha fatto storcere il naso alla critica internazionale.

Pare che manchino ancora le tecnologie per inserire i sensori sotto vetro, sulla parte frontale, e Samsung ha dovuto ripiegare su questa meno comoda soluzione anche sul prossimo phablet. Il sensore si allineerà a fotocamere e sensori, ma sarà separato da questi elementi da uno spazio superiore rispetto a quanto avveniva con Galaxy S8 ed S8+. Sotto la scocca troveremo i processori Exynos 8895 e Snapdragon 835, in base al mercato di commercializzazione.

Sarà invece diverso il quantitativo di RAM integrato, pari a 6 GB rispetto ai 4 GB delle attuali flagship, mentre la batteria sarà da 3.300 mAh, meno di S8+. Questo probabilmente perché Samsung ha dovuto sacrificare parte dello spazio interno per integrare la S-Pen, che avrà un numero di funzionalità aggiuntive superiore, con possibilità di traduzioni lampo, conversioni di valute e altro. Galaxy Note 8 supporterà DeX e sarà offerto in nero, blu e gold al lancio.