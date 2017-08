Galaxy Note 8 in arrivo prima del previsto

Buone notizie all'orizzonte per chi sta aspettando impazientemente il nuovo Galaxy Note 8, soprattutto in considerazione di quanto avvenuto l'anno scorso con Galaxy Note 7. Secondo quanto rivelato da un impiegato di Best Buy su Reddit, il nuovo smartphone coreano verrà rilasciato negli Stati Uniti già il 24 agosto, a solo un giorno di distanza rispetto all'evento di presentazione Samsung Unpacked in cui il dispositivo verrà mostrato al mondo.

L'indiscrezione è stata "confermata sia attraverso i canali Verizon e Samsung" della catena di rivendita statunitense, ed anche l'identità della fonte sembra essere stata confermata da un moderatore del servizio. Sebbene l'indiscrezione risulti affidabile, tuttavia, non c'è alcuna certezza sulla sua reale attendibilità, né sono pervenute conferme ufficiali da parte di Samsung. Il produttore rimarrà ovviamente in silenzio fino al 23 agosto, data di presentazione di Note 8.

Non molto tempo fa una pubblicazione coreana aveva affermato che il nuovo dispositivo non sarebbe arrivato sul mercato prima del 15 settembre, con nessuna speranza di vederlo sugli scaffali dei negozi prima della fine di agosto. Le novità trapelate su Reddit smentiscono quel rumor solo in parte, visto che il dispositivo potrebbe arrivare in anticipo solo in alcuni mercati selezionati, con il roll-out per gli altri mercati principali previsto in effetti solo a settembre.

Per conoscere la verità non dobbiamo che attendere solo pochi giorni: Samsung Galaxy Note 8 verrà annunciato il 23 agosto e dovrà sbalordire. Le vendite del predecessore sono state infatti interrotte dopo un grave problema strutturale verificatosi su alcune delle batterie integrate, che scatenava pericolosi incendi ed esplosioni. Galaxy Note 8 dovrebbe portare il design border-less dei nuovi Galaxy S8 anche sulla famiglia Note, non rinunciando naturalmente alla S-Pen e a tutte le sue feature dedicate.