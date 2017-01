Galaxy Note 7, presto sapremo le cause delle esplosioni

Samsung annuncerà entro la fine del mese i risultati dell'indagine con la quale sta cercando le cause degli incidenti di Galaxy Note 7, in collaborazione con diverse autorità. Il 2016 è finito e i coreani non hanno ancora fatto luce sugli avvenimenti, e a parlarne è stato negli scorsi giorni il quotidiano coreano JoongAng Ilbo. L'esito delle indagini è stato ritardato quindi di qualche settimana.

Samsung ha lanciato il Galaxy Note 7 a fine agosto e subito dopo parecchi utenti hanno iniziato a riportare casi di esplosioni e incendi provenire dallo smartphone durante le procedure canoniche di ricarica. Secondo i primi report ufficiali il problema era dovuto ad una serie di batterie piuttosto limitata con problemi interni di progettazione. A seguito di numerosi altri report simili, però, lo smartphone è stato richiamato ufficialmente e poi immesso nuovamente nei canali di vendita. Ma il problema si ripresentava anche sui modelli sostitutivi.

La produzione e le vendite di Galaxy Note 7 sono state permanentemente sospese a pochi mesi dal debutto ufficiale. Secondo alcuni rumor la fretta potrebbe essere stata la causa dell'errore di progettazione: i coreani avrebbero fatto pressioni ai fornitori per anticipare i nuovi iPhone 7 e quindi rosicchiare quote di mercato ad Apple. Tuttavia il risultato è stato catastrofico avvantaggiando di riflesso la rivale nelle vendite del trimestre natalizio, il più importante dell'anno.

A partire da ottobre i nuovi iPhone si sono ritrovati quindi senza un concorrente diretto, con i melafonini che hanno catturato circa la metà delle vendite delle ultime feste per via dello sfortunato operato di Samsung. Per mantenere la fiducia da parte dei suoi utenti i coreani hanno subito dichiarato che sarebbero andati a fondo della vicenda rivelando al pubblico le cause che scatenavano le esplosioni. La risposta definitiva arriverà fra poche settimane.