Froyo scompare dalle statistiche d'uso di Android: spazio alle nuove versioni

Come consuetudine nel periodo iniziale di ogni mese, Google ha rilasciato i dati sulla distribuzione delle varie versioni di Android in circolazione. Per la prima volta Froyo non è più nelle statistiche, quindi viene utilizzato da un numero trascurabile di utenti. Considerando che la frammentazione è probabilmente l'unico vero problema del sistema operativo mobile di Google, una notizia di questo tipo non può che far piacere agli appassionati del robottino verde.

Froyo rappresentava le versioni di Android 2.2 e 2.2.3 ed è stato lanciato il 20 maggio del lontanissimo - in termini informatici - 2010. Lo scorso mese era installato sullo 0,1% degli smartphone Android, ma con l'anno nuovo ha lasciato spazio alle versioni più recenti, sicure, stabili e performanti. Google raccoglie i suoi dati statistici basandosi sugli accessi effettuati sul Google Play Store nell'ultima settimana prima della pubblicazione. In questo caso fino al 9 gennaio.

La versione del sistema operativo di Google più utilizzata è ancora una volta Lollipop, che include le 5.0 e 5.1 che insieme hanno il 33,4% delle quote. Le più recenti versioni Marshmallow e Nougat non riescono ancora a competere: Android 6.0 Marshmallow è infatti installato sul 29,6% dei dispositivi, mentre la variante Nougat è ancora decisamente rara soprattutto per la lentezza nell'aggiornamento da parte dei produttori di terze parti. Google non può farci molto.

Android 7.0 e 7.1, note come Nougat, sono infatti installate sullo 0,7% dei terminali, anche se la situazione dovrebbe cambiare nelle prossime settimane con l'inizio della distribuzione dei primi update da parte dei produttori terzi. In occasione del Mobile World Congress, che si terrà alla fine di febbraio, dovrebbero inoltre fioccare numerosi dispositivi con Nougat già preinstallato, andando con molte probabilità ad incrementare le quote di mercato nelle statistiche mensili di Big G.

Parecchio diffuso è KitKat (4.1.x, 4.2.x e 4.3), che vanta complessivamente il 22,6% della torta, mentre Jelly Bean si ferma all'11,6%. Sostanzialmente irrisori e destinati all'oblio Ice Cream Sandwich e Gingerbread, rispettivamente con l'1,1% e l'1% delle quote di diffusione fra i terminali Android in circolazione.