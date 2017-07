Flavio Cattaneo: buonuscita da 25 milioni di euro per la fine del rapporto con TIM

Dopo le prime indiscrezioni e la recente conferma ufficiale, Flavio Cattaneo ha concluso gli ultimi accordi per la cessazione del rapporto con TIM, società nella quale ha occupato il ruolo di amministratore delegato dallo scorso aprile del 2016. L'accordo transattivo definisce il termine del suo incarico a partire dal prossimo 28 luglio, mentre per il ruolo di Direttore Generale bisognerà aspettare il 31 luglio. Il Collegio Sindacale ha espresso un (formale) parere non favorevole, ma non vincolante. All'interno dell'accordo ci sono anche le clausole economiche.

La buonuscita è di 22,9 milioni di euro, relativi a compensi dovuti al dirigente sulla base del suo contratto con la società, fra cui Special Award e MBO in relazione all'attività svolta e al valore che risulta creato sulla base dei dati statistici raccolti. Ci sarà inoltre l'erogazione di 2,1 milioni di euro, sempre lordi, a titolo di corrispettivo di un patto di non concorrenza, di non sollecitazione e non storno della durata di un anno nei confronti dei principali concorrenti di TIM in Italia e in Brasile. Se violati gli obblighi una parte di questo ammontare potrebbe essere erosa.

Flavio Cattaneo mantiene 1,5 milioni di azioni ordinarie della società, di cui già disponeva prima della cessazione dei rapporti con la compagnia. Ancora non ufficiale il nome del suo successore, argomento che verrà trattato in maniera maggiormente diffusa in un'ulteriore riunione già convocata per il 27 luglio: secondo voci non ufficiali il prossimo amministratore delegato di TIM potrebbe essere Amos Genish, che rappresenterà i vertici dell'azienda insieme al vicepresidente esecutivo Giuseppe Recchi e al presidente Arnaud de Puyfontaine.

Il contratto fra le due parti è stato risolto in maniera consensuale, con 'esecuzione dei compiti da parte di Cattaneo che viene definita "importante e straordinaria" con trimestri tutti positivi grazie al lavoro di riorganizzazione svolto e al piano di efficienza messo in atto sulle divisioni non principali della società. Il risultato è stato un incremento dei clienti e di ricavi "come mai negli ultimi 10 anni" e la copertura di circa il 70% del paese con la fibra. Ma la compagnia ha bisogno, stando alle note ufficiali, di dar vita ad una "seconda fase del piano di rilancio aziendale".

In questi non ci sarà il nome di Flavio Cattaneo, e al loro interno troviamo (speriamo bene) un maggior focus per quanto riguarda il piano fibra.