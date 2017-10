Filo presenta Filo Tag, una targhetta con Bluetooth per non perdere mai nulla

Filo Tag è l'ultima creazione di Filo, azienda italiana attiva nel mondo dell'Internet delle Cose e, più nello specifico, nei dispositivi di localizzazione degli oggetti. È la seconda generazione di prodotti della società e porta cambiamenti sia estetici che funzionali.

Filo Tag è - come dice il nome stesso - una targhetta intelligente in grado di connettersi via Bluetooth a smartphone e tablet, per poter rintracciare gli oggettia cui viene attaccata. La prima generazione era quadrata e di colore bianco; la seconda è rettangolare (Filo afferma che sia più piccola del 40%, con dimensioni di 25 x 41 x 5 mm) e sia in bianco che in nero.

Per rintracciare gli oggetti cui è collegata è possibile farla suonare: il suono della Filo Tag è 10 volte più forte, stando al produttore, della versione precedente. Viene inoltre implementata la cosiddetta "comfort zone" nell'applicazione dedicata, che invia una notifica se ci si allontana dall'oggetto cui la Filo Tag è collegata.

La durata della batteria è stata aumentata rispetto alla generazione precedente ed è ora superiore a un anno, secondo le stime di Filo.

Filo Tag è disponibile al preordine sul sito del produttore, con un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 30€. Il debutto sul mercato dovrebbe avvenire a novembre.