Fall Creators Update in arrivo anche su Windows 10 Mobile

La settimana scorsa Microsoft ha dato il via alle procedure di roll-out di Windows 10 Fall Creators Update, iniziando con i PC che possono consegnare l'esperienza d'aggiornamento migliore secondo i test interni condotti. La compagnia non ha specificato quando è previsto l'arrivo del nuovo aggiornamento anche su Mobile, e a dare qualche informazioni in più è stato Brandon LeBlanc di Microsoft in risposta ad un utente su Twitter.

The Fall Creators Update for Mobile began rolling out on Oct. 17th starting with Finland. Open market devices start getting it this week. — Brandon LeBlanc (@brandonleblanc) 23 ottobre 2017

"Fall Creators Update for Mobile è già in roll-out in Finlandia, dallo scorso 17 ottobre", ha dichiarato LeBlanc. "I dispositivi venduti nell'open market inizieranno a riceverlo entro la fine di questa settimana". Windows 10 Mobile Fall Creators Update dovrebbe apparire su Windows Update come build 15254.1, ma sarà disponibile per un numero particolarmente ridotto di dispositivi: fra questi HP Elite x3, Alcatel Idol 4S, la quinta generazione di Lumia, e qualche altro modello.

Lumia 640 e 640XL, che hanno fatto debutto a marzo 2015, non riceveranno l'aggiornamento a meno che gli utenti non si iscrivano al programma Microsoft Insider. Sul piano delle feature non sono tantissime le novità del nuovo update: fra queste troviamo una nuova Portrait Mode su Continuum e alcune feature aggiuntive per la sicurezza. Non mancano ovviamente anche le correzioni di bug e ottimizzazioni generiche nel codice.

Su Mobile non possiamo parlare di un "major update", ma considerando lo stato del sistema operativo e la mancanza di prodotti cardine di ultima generazione accontentarsi è d'obbligo. Joe Belfiore ha dichiarato pubblicamente che il sistema operativo mobile è attualmente in una fase di stallo per quello che riguarda l'introduzione delle nuove feature: l'interesse degli utenti è troppo scarso, con Windows 10 Mobile che verrà aggiornato principalmente per motivi di sicurezza.