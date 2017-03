Faith: quattro nuovi smartphone sotto i 200 euro per Hisense

Hisense al Mobile World Congress aveva presentato due prodotti abbastanza particolari: uno era C30 Rock, erede di C20 e caratterizzato da certificazione IP68 contro l'infiltrazione di polvere e acqua. In pratica un rugged con un vestito elegante, in grado di sopportare senza problemi un'ora in immersione. L'altro era A2 Ace, smartphone dal doppio display: da un lato un classico LCD e sul retro un display e-ink in grado di visualizzare informazioni quando il primo è spento e di leggere ebook con consumi minimi per la batteria.

Qui al lancio europeo di tutta la line-up, Hisense si è invece concentrata sulla fascia sotto i 200 Euro con la rinnovata serie Faith, composta da terminali tutti basati su sistema operativo Android Nougat. Si parte da 119€ al pubblico con Hisense F10, smartphone Quad core con display da 5" HD, equipaggiato con 8GB memoria di storage e 1GB di RAM, oltre a fotocamere frontale e posteriore da 8 megapixel.

Per chi vuole un display di dimensioni maggiori a 139€ Hisense propone F22, un terminal Quad Core con display da 5.5" HD, fotocamera posteriore da 13Mp e frontale da 5 Mp, batteria da 2380mAh, 8GB per lo storage e 1GB d RAM. Il fratello maggiore è Hisense F23 che sullo stesso display HD da 5,5" costruisce una proposta da 179€ al pubblico basata su sensore di impronte digitali, processore Quad Core, 16GB di ROM, 2GB di RAM, batteria da 3000mAh, fotocamera posteriore da 13 megapixel e anteriore da 8Mp.

Per chi vuole più prestazioni, ma in un terminale più tascabile troviamo infine Hisense F31, basato su piattaforma octa-core e display da 5" HD. In questo caso la scheda tecnica parla di batteria da 2500mAh, di un corpo in metallo, di fotocamera posteriore da 13 megapixel e anteriore da 5Mp, memoria di storage di 16GB e 2GB RAM e sensore di impronte digitali, con un cartellino del prezzo che riporta scritta la cifra di 169€.