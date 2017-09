Fai vita da cantiere? A IFA ecco dal vivo i nuovi smartphone e tablet CAT resistenti a tutto

È un'esperienza comune a molti: ti distrai un attimo, il tuo cervello manda un impulso indesiderato, la mano allenta la presa, lo smartphone scivola via da essa e non immune alle leggi della gravità accelera fino a impattare sul terreno. Come avviene per la tanto odiata fetta di pane tostata e imburrata l'impatto avviene immancabilmente con uno dei punti più critici del terminale, lo spigolo o la faccia vetrata.

Il risultato è una bella ragnatela di crepe sullo schermo: nei casi in cui va bene ne inficia la visuale, quando la sfiga ci ha visto benissimo lo rende del tutto inutilizzabile. Non sempre è l'impatto la fase più critica della caduta: a volte esso non c'è proprio, per il semplice fatto che invece di un pavimento in durissime piastrelle, sulla traiettoria di discesa verso il centro della terra il nostro terminale trova un liquido: il lavandino, la vasca da bagno, il lavabo, una piscina, il mare, una pozzanghera, queste le possibilità limitandoci alle 'acque chiare', ma sono note anche le cadute in 'acque scure' - sempre attenendoci a un gergo da camperisti e idraulici.



Ci sono poi categorie che utilizzano quotidianamente il cellulare in ambienti poco amichevoli, come i cantieri, e che non possono permettersi di avere tra le mani un telefonino bello e fragile. Per tutte queste categorie di persone Bullit propone i suoi CAT Phones, pensati per resistere ai peggiori maltrattamenti. Il nuovo 'piccolino' della famiglia degli smartphone è CAT S31, che evolve parecchio rispetto al modello precedente, rubando all'ex top di gamma S60 il display 4,7" 720p HD. Si tratta di un terminale Android Nougat basato su piattaforma Qualcomm Quad-Core Snapdragon a 1,3GHz, con 2GB di RAM e 16GB di memoria di storage.

Nasce per garantire un'autonomia 'da cantiere' e integra una batteria da 4000mAh. Come tutti gli smartphone della gamma Cat, è testato per resistere a cadute ripetute sul cemento da un’altezza di 1,8 metri, da qualsiasi angolazione. È anche testato per resistere in acqua fino a 1,2 metri per 35 minuti e agli shock termici. Lo smartphone Cat S31 ha un prezzo consigliato al pubblico di 329,00€ e sarà disponibile nel corso del 2017. Nasce per garantire un'autonomia 'da cantiere' e integra una batteria da 4000mAh. Come tutti gli smartphone della gamma Cat, è testato per resistere a cadute ripetute sul cemento da un’altezza di 1,8 metri, da qualsiasi angolazione. È anche testato per resistere in acqua fino a 1,2 metri per 35 minuti e agli shock termici. Lo smartphone Cat S31 ha un prezzo consigliato al pubblico di 329,00€ e sarà disponibile nel corso del 2017.



Il fratello maggiore è CAT S41, caratterizzato da una batteria da ben 5000mAh, con tecnologia Battery Share, che lo trasforma, in caso di bisogno, in un power bank per caricare altri dispositivi: vi raccontiamo meglio questa tecnologia nel video che trovate qui sotto. Basato su una piattaforma MediaTek octa-core a 2,3GHz, dispone di una RAM da 3GB e di 32GB di memoria di storage. Interessante anche la fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, autofocus con PDAF a rilevazione di fase. In questo caso il display è Full HD e ha diagonale di 5". Lo smartphone Cat S41 ha un prezzo consigliato al pubblico di 449,00€; sarà disponibile per l’ordine dal 31 agosto. Il fratello maggiore è, caratterizzato da una batteria da ben 5000mAh, con tecnologia, che lo trasforma, in caso di bisogno, in un power bank per caricare altri dispositivi: vi raccontiamo meglio questa tecnologia nel video che trovate qui sotto. Basato su una piattaforma MediaTek octa-core a 2,3GHz, dispone di una. Interessante anche la fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, autofocus con PDAF a rilevazione di fase. In questo caso il display è. Lo smartphone Cat S41 ha un prezzo consigliato al pubblico di 449,00€; sarà disponibile per l’ordine dal 31 agosto.

[HWUVIDEO="2403"]Fai vita da cantiere? A IFA ecco dal vivo i nuovi smartphone e tablet CAT[/HWUVIDEO]



In cantiere (e in generale nei lavori all'aperto) non serve avere solo uno smartphone, ma spesso servirebbe anche un dispositivo con Microsoft Windows, per utilizzare gli stessi programmi e applicazioni che usiamo alla scrivania. Per soddisfare anche questa esigenza Bullit ha presentato a IFA anche il suo tablet Windows 10 LTE con GPS Caterpillar T20.