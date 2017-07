Facebook Find Wi-Fi arriva in tutto il mondo su iOS e Android

Facebook ha annunciato l'inizio del roll-out globale della funzionalità Find Wi-Fi, che consente agli utenti del servizio di "aiutare le persone a rimanere connesse con le comunità e trovare nuove esperienze vicine a loro". In altre parole riesce ad individuare le connessioni Wi-Fi condivise da enti pubblici e aziende nelle vicinanze, in modo da consentire una connessione semplificata alle stesse senza uscire dal client del social network di Zuckerberg.





"L'anno scorso abbiamo lanciato Find Wi-Fi in alcuni Paesi e abbiamo ricevuto feedback positivi: questa funzione non solo aiuta le persone in viaggio, ma è utile specialmente nelle zone dove la connessione internet non è delle migliori", ha scritto la compagnia annunciando la novità degli ultimi giorni. Con la funzione l'utente può collegarsi alla rete Wi-Fi di un'azienda direttamente dalla sua pagina Facebook, naturalmente se l'azienda ha condiviso questa opportunità.

Find Wi-Fi deve essere attivato dall'utente attraverso la tab "Altro" (quella più a destra) nella voce Find Wi-Fi. Per il funzionamento deve essere abilitata la connessione Wi-Fi del dispositivo, in modo che possa agganciare gli hotspot presenti nella mappa. La funzione è rivolta agli utenti che "vivono o si trovano in un posto dove la connessione dati è debole", scrive Facebook, e offre una comoda mappa delle connessioni Wi-Fi disponibili nei dintorni.

Al momento in cui scriviamo Find Wi-Fi non è stata ancora attivata sui nostri terminali, con il roll-out che è iniziato nel week-end e che potrebbe concludersi nel giro di giorni, o al massimo qualche settimana, in tutto il mondo. Come spesso avviene con questa tipologia di rilascio è impossibile prevedere quando la funzione sarà abilitata su ogni singolo dispositivo, visto che il roll-out viene effettuato lato server dai tecnici della società con tempistiche non ufficializzate.