Evento Google live streaming: segui in diretta la presentazione dei nuovi Pixel 2

Google ha pubblicato il link per vedere in diretta l'evento di presentazione del 4 ottobre, dove ci saranno diversi protagonisti. I più attesi saranno naturalmente i nuovi Google Pixel 2, con le soluzioni più moderne del mercato mobile e una piattaforma hardware rinnovata. Si spera in un arrivo dei nuovi modelli anche sul nostro mercato italiano e l'annuncio è atteso proprio per questa sera. Ci sarà ampio spazio, forse, per la realtà virtuale/aumentata e per la domotica, con l'arrivo di nuove versioni dello speaker Google Home, e qualche annuncio potrebbe essere fatto anche sul versante Chrome OS.

Chi volesse seguire l'evento in diretta può utilizzare il player integrato nella pagina e commentarlo insieme alla community di Hardware Upgrade in basso nella sezione Commenti. L'appuntamento è alle ore 18:00 di questa sera, 4 ottobre 2017. Buona visione!