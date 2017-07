Essential Phone, lo smartphone border-less di Rubin in ritardo ancora 'di alcune settimane'

Annunciato per la prima volta verso la fine di maggio Essential Phone è lo smartphone del ritorno di Andy Rubin nel settore. Il "papà" di Android prometteva che il dispositivo sarebbe arrivato in 30 giorni, quindi a fine giugno. Giugno è andato e sta per lasciarci anche luglio, ma dello smartphone ancora niente. Cosa succede quindi? A dare un ulteriore aggiornamento è lo stesso Rubin che ha mandato un'email a chiunque abbia prenotato il dispositivo.

"Volevo personalmente ringraziarti per aver dato il tuo contributo con il nostro primo smartphone. Abbiamo lavorato sodo per far sì che tutto fosse pronto, e la buona notizia è che stiamo procedendo verso la fase di certificazione e test con una moltitudine di operatori telefonici americani e internazionali.

Potresti essere impaziente di mettere le mani sul tuo nuovo Essential Phone (e io sono altrettanto impaziente di fartelo avere!), e questo accadrà sicuramente nelle prossime settimane.

Nel frattempo facci conoscere la tua ansia usando #thisisessential in modo da mostrare al team che è valsa la pena lavorare sodo affinché il dispositivo venga consegnato."

I primi a ricevere lo smartphone da 699 dollari avranno quindi la fortuna di poterlo utilizzare a partire da agosto inoltrato, e non prima in base alle parole del fondatore della nuova realtà. Essential Phone è uno smartphone costruito in titanio e ceramica, estremamente interessante non tanto per le sue doti di durevolezza nel tempo, ma anche per il suo peso inferiore rispetto ad altri dispositivi. La caratteristica peculiare è tuttavia il suo display border-less.

In questo modello troviamo un'unità da 5,7" a risoluzione 2560x1312 con aspect-ratio di 19:10, priva di cornici lungo tre lati. Fa da precursore al design di iPhone 8, anticipandolo di qualche settimana: sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 835, 4 GB di RAM, un doppio sistema di fotocamere da 13 megapixel al posteriore, supporto a Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0, e ad alimentare il tutto c'è una batteria da 3.040 mAh. Non manca la "modularità".

Lungo la parte posteriore è stato posizionato infatti un connettore specifico che permette la connessione di accessori modulari, come ad esempio un dock per la ricarica o una fotocamera a 360° esterna. Ma per avere tutto questo, basandoci sulle parole di Andy Rubin, bisogna ancora pazientare qualche settimana. E speriamo che sia la volta buona.