Essential Phone: impossibile riparare lo smartphone secondo iFixit

Il primo smartphone realizzato dall'ex dirigente Google, Andy Rubin, è passato sotto la lente di iFixit, il famoso portale di riparazioni di smartphone che all'uscita di ogni device top di gamma cerca di capire quali siano le caratteristiche di costruzione del device ma anche e soprattutto la riparabilità che lo stesso possiede. In questo caso dopo i vari iPhone e Samsung Galaxy è arrivato il momento del nuovo Essential Phone, lo smartphone con il display completamente borderless creato da Andy Rubin e da poco messo in commercio. In questo caso le notizie sulla riparabilità del device risultano quanto mai negative visto che gli addetti ai lavori hanno dichiarato come "impossibile" riparare lo smartphone.

Sì, perché l'operazione di smontaggio dello smartphone si è rivelata quanto mai difficoltosa. Il problema primario è stato quello della rimozione della cover posteriore che in Essential hanno deciso di montarla con l'aggiunta di una quantità incredibile di colla tale da non permettere l'apertura nemmeno con i metodi soliti di riscaldamento della componente. In pratica per riuscire ad aprire lo smartphone è stato necessario rompere letteralmente il display cosa sicuramente fastidiosa oltre che costosa.

Per quanto riguarda poi la disposizione dei vari componenti all'interno del device, il team di iFixit, ha dichiarato di non aver mai visto una tale confusione in uno smartphone. Nessun apparente ordine logico con particolari come la porta USB Type-C saldata direttamente sulla scheda logica e la fotocamera anteriore e l'auricolare facenti parte della stessa unità. E' chiaro che riuscire a realizzare uno smartphone con display borderless cercando di minimizzare al massimo le dimensioni e dunque avere minore spazio all'interno del corpo del device non è per nulla facile. In questo caso però la tendenza è quella di minimizzare sempre di più ed Essential Phone è senza dubbio un esempio di tutto questo.

Se le negatività dello smartphone a livello di riparabilità riguardano il poco spazio e la tanta colla posta in essere da Essential va meglio per quanto concerne i materiali utilizzati visto che in iFixit sono state apprezzate le scelte del team di Andy Rubin ma anche alcuni dettagli costruttivi. Di certo quello che esce dallo smontaggio del nuovo Essential Phone è un messaggio chiaro ossia i nuovi device realizzati dalle aziende produttrici risultano essere sempre più difficili da riparare a causa degli aspetti estetici sempre più "tirati al limite".