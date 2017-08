Essential Phone: ecco i primi scatti fotografici realizzati dallo smartphone di Andy Rubin

Il nuovo Essential Phone, ossia il primo smartphone realizzato da Andy Rubin e con display borderless sta facendo parlare di sé non tanto per le sue specifiche tecniche, per il suo design originale o per alcune peculiarità che lo caratterizzano ma soprattutto per i ritardi che sta subendo per la sua commercializzazione rispetto a quanto invece era stato delineato dalla nuova azienda. In questo caso però giungono novità interessanti per quanto concerne uno degli aspetti più importanti che dovrebbe caratterizzare il device: la fotocamera a doppio sensore. Sì, perché in rete sono apparsi i primi scatti realizzati con lo smartphone e che sembrano delineare un comparto multimediale decisamente interessante.

A svelare i segreti delle fotocamere del nuovo smartphone è proprio l'azienda capitanata da Andy Rubin che nel proprio blog ha pubblicato alcuni scatti realizzati proprio con il nuovo Essential Phone. In questo caso il nuovo PH-1 possiede un doppio sensore di cui uno a colori ed uno monocromatico che lavorando insieme permettono di ottenere un'immagine finale ad alto contenuto di dettagli. In effetti il lavoro realizzato dal sensore monocromatico unito a quello a colori non fa che rendere ancora più "dettagliato" lo scatto fotografico con una elevata resa.

Tutto questo sembra essere stato ottimizzato veramente bene da Essential e dai suoi ingegneri almeno stando ai primi scatti realizzati con lo smartphone. In questo caso è possibile osservare anche molto bene il lavoro di aggiornamento fatto nel corso dei mesi proprio dalla casa madre e come i due sensori del device riescano a dare il meglio di loro stessi sia in situazioni singolari che in quelle in contemporanea.

Ricordiamo come il nuovo Essential Phone possegga un display da 5.71" LTPS di seconda generazione con un form factor 19:10 e soprattutto una risoluzione di 2560x1312 pixel. Quindi la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 835 con GPU Adreno 540 e 4GB di RAM.Memoria interna da 128GB e connettività di ultima generazione con modulo LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS per la localizzazione e batteria da 3.040 mAh e soprattutto una fotocamera doppia al posteriore da 13 MP ed apertura focale da f/1.85.