Essential Phone: ecco come scatta le foto e gira i video il nuovo smartphone di Andy Rubin

E' forse uno dei più attesi smartphone di questo 2017 assieme ai futuri Galaxy Note 8 di Samsung e al nuovo iPhone 8 di Apple. Il nuovo Essential Phone è lo smartphone che si propone sul mercato, per il momento solo USA, con un design fortemente moderno e nuovo visto che possiede un display completamente "borderless" ossia senza cornici un po' sulla falsa riga di quello che era stato fatto da Xiaomi con il Mi MIX. Una moda del momento quella di abbattere completamente le cornici dei display negli smartphone del futuro e che potrebbe rivelarsi tale anche per Apple con il nuovo iPhone 8. Di certo Andy Rubin ha voluto giocare di anticipo e la presentazione del suo Essential Phone ha certamente destato scalpore e non solo per il design del telefono ma anche e soprattutto per le specifiche tecniche da top di gamma.

Tra queste da annoverare sicuramente la presenza di una fotocamera posteriore con doppio sensore da 13 MP che grazie all'apertura da f/1.85 dovrebbe garantire scatti di eccellente qualità. In tal senso ecco apparire il primo sample fotografico scattato proprio dal nuovo Essential Phone e che permette di capire realmente se gli ingegneri guidati dall'ex dirigente Google abbiano trovato il giusto compromesso nelle prestazioni. Osservando lo scatto possiamo ammettere che il lavoro da svolgere sul software del nuovo Essential Phone sembrerebbe essere ancora molto visto che la foto risulta quanto mai rumorosa, seppure in ambientazioni poco luminose, e con una perdita dei dettagli decisamente importante se parliamo di un prodotto da 699 dollari.

Insieme al nuovo Essential Phone è stata presentata anche un accessorio a se stante che permette agli utenti di registrare video a 360 gradi. In questo caso la camera viene posizionata sul retro dello smartphone ed accoppiata grazie a due pin magnetici. La stessa permette riprese video appunto sferiche fino alla risoluzione di 4K a 30fps. I risultati sono quelli che potete vedere nei video a seguire.

Ricordiamo come il nuovo Essential Phone possegga un display da 5.71" LTPS di seconda generazione con un form factor 19:10 e soprattutto una risoluzione di 2560x1312 pixel. Quindi la presenza del nuovo processore Qualcomm Snapdragon 835 con GPU Adreno 540 e 4GB di RAM. Memoria interna da 128GB e connettività di ultima generazione con modulo LTE, Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, NFC, GPS per la localizzazione e batteria da 3.040 mAh.