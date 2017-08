Essential Phone è finalmente disponibile all'acquisto, ma solo negli USA

Essential Phone, l'ultima creatura di Andy Rubin, è finalmente disponibile sul mercato dopo un'attesa durata circa tre mesi. Come preannunciato, il dispositivo è attualmente disponibile solo per il mercato statunitense ad un prezzo di 699$ per il modello senza vincoli con operatori. Sprint ha l'esclusiva, invece, per la commercializzazione con contratto telefonico.

Lo smartphone, che fa del suo schermo senza bordi uno dei principali punti di forza, avrebbe dovuto esordire nel corso del mese di giugno, ma è stato rallentatodai processi di certificazione. Il lancio statunitense avvicina però quello internazionale, che dovrebbe avvenire nel corso dei prossimi mesi; al momento attuale è confermato il lancio nel mercato inglese, ma non è escluso che la disponibilità possa espandersi verso l'Europa occidentale intera.

L'Essential Phone può contare su uno schermo da 5,7 pollici di diagonale con Gorilla Glass 5, su un processore Qualcomm Snapdragon 835, su 4 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile), due fotocamere sul retro da 13 megapixel con apertura f/1.85, una fotocamere frontale da 8 megapixel con apertura f/2.2, una batteria da 3.040 mAh e una porta USB Type-C che funge anche da porta cui collegare le cuffie tramite apposito adattatore.

Con l'avvicinarsi del lancio di prodotti come LG V30, Galaxy Note 8 e iPhone 8, Essential Phone potrebbe in parte perdere di interesse presso il pubblico: il lancio delle alternative con caratteristiche simili ma di marchi più noti è più vicino nel tempo. Resterà da vedere, inoltre, come procederà il contenzioso legale con Spigen.